La escritora colombiana Pilar Quintana fue anunciada este jueves desde España como ganadora de la vigésima cuarta edición del Premio Alfaguara de Novela por su obra “Los abismos”, misma que, bajo el seudónimo de Claudia de Colombia, se impuso a un número récord de 2,428 manuscritos provenientes de toda Iberoamérica y se convirtió en la cuarta pluma colombiana en ostentar la distinción, así como la sexta mujer distinguida desde la creación del premio en 1965.

La novela, dice el acta del jurado encabezado por el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, “se adentra en la oscuridad del mundo de los adultos a través del punto de vista de una niña que desde la memoria de su vida familiar intenta comprender la conflictiva relación entre sus padres. Con el telón de fondo de un mundo femenino de mujeres atadas a la rueda de una noria de la que no pueden o no saben escapar, la autora ha creado una historia poderosa narrada desde una aparente ingenuidad que contrasta con la atmósfera desdichada que rodea a la protagonista”.

Abad Faciolince añadió que la narración de Quintana es rica en una prosa sutil y luminosa en la que la naturaleza nos conecta con las posibilidades simbólicas de la literatura y donde los abismos son tanto los reales como los de la intimidad.

La historia en “Los abismos”, agregó la autora caleña en declaraciones a la distancia, tiene contexto en los años 80. “El personaje narrador del libro se llama Claudia. La historia va sobre una hija y una mamá que se llaman Claudia”, detalló. De ahí la razón del seudónimo.

“Lo que he hecho toda mi vida es poner en palabras lo que estaba vedado que dijera porque estaba mal visto, porque era de mal gusto, porque una mujer no decía esas cosas, porque una madre no se comporta así ni las madres podemos decir que sentimos esas cosas. Para mí la literatura ha sido un refugio y el lugar donde pude ser yo misma y pude ser libre”, declaró Quintana.

En 2017 la galardonada fue seleccionada por el Hay Festival como parte del selecto grupo Bogotá39, integrado por 39 escritores menores de 40 años provenientes de 17 países de América Latina y seleccionados como ya no tanto las promesas sino el presente de la literatura en la región.

“Cuando quedé en Bogotá39 yo era una escritora joven y había publicado poquito. Luego tenía que probar que yo seguía siendo una escritora y creo que tuve un periodo de crisis terrible, boté muchos escritos, uno que terminé y salió muy mal y tampoco salió publicado. En ese momento de mi carrera supe que la carrera del escritor tiene altibajos”.

Agregó que “hay un tiempo que fue antes de ser madre y después de ser madre. La maternidad abrió un caudal literario muy nuevo. Estoy sintiendo y pasando por cosas que nunca imaginé que iba a sentir y pasar. Todo lo que siento lo convierto en ficción. Así que todavía hay muchos abismos a los que tengo por asomarme”, declaró la ganadora a pregunta de Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival e integrante del jurado.

Pilara Quintana es autora de cuatro novelas: “La perra” (Literatura Random House, 2017), ganadora del IV Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana; “Conspiración iguana” (Grupo Editorial Norma, 2009), “Coleccionistas de polvos raros” (Grupo Editorial Norma, 2007) y “Cosquillas en la lengua” (Editorial Planeta, 2003).

También es autora de ocho libros de cuentos, entre ellos “Caperucita se come al lobo” (Editorial Cuneta, 2012), “Olor” (Eñe, 2008), “El hueco” (Etiqueta negra, 2008) y “Violación” (Ediciones B, 2007).

El Premio Alfaguara de Novela está dotado de 175,000 dólares. “Los abismos” se publicará en breve, prácticamente de manera simultánea en toda la región.