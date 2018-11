La polémica declaración del escritor Paco Ignacio Taibo II, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para dirigir el Fondo de Cultura Económica (FCE), obligó al Senado a poner freno al dictamen de reforma a la Ley de Entidades Paraestatales, conocida como “ley Taibo”.

El dictamen retirado de la agenda legislativa pretendía cambiar a modo la citada ley para que el historiador Taibo II pudiera ocupar sin impedimento la titularidad del FCE, por haber nacido en España. “Si todavía no pasa el lunes (el dictamen) habrá un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley; sea como sea, se las metimos doblada, camaradas”, dijo el prospecto a dirigir la FCE, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

La expresión del promotor de lectura generó manifestaciones en contra, incluso, de legisladores de Morena, quienes consideraron las expresiones como inaceptables y exigieron una disculpa pública de Taibo II.

Desde tribuna, la morenista Martha Lucía Mícher Camarena señaló que para el grupo parlamentario de su partido las declaraciones son “inaceptables” ya que el lenguaje utilizado por el escritor “normaliza, naturaliza la violencia contra las mujeres”.

“No podemos permitir dejos de soberbia, y no podemos permitir que se rete al presidente de la República, que se denoste nuestro trabajo y se diga: pues a mí ya, no importa, me van a nombrar. No, el presidente es libre de tomar sus decisiones y por ello ante esta situación hemos solicitado que se retire del orden del día el dictamen”, exigió Mícher Camarena ante el pleno.

La morenista dijo que a pesar de que la contribución de Taibo II es invaluable en terrenos de la literatura, el fomento a la lectura y la historia, esto no lo exime de ofrecer una disculpa.

También de otros grupos parlamentarios hubo crítica hacia las expresiones de Taibo II, la diputada Kenia López Rabadán, del PAN, reconoció desde su escaño la sensibilidad de la Mesa Directiva por la “enorme” preocupación sobre quien tiene la posibilidad de encabezar el Fondo de Cultura Económica (FCE) por “la violencia, la misoginia y el odio que representan las palabras (de Taibo II)”.

“No es que se posponga para una sesión posterior, es que se retire el dictamen por dignidad de este pleno, que evidentemente no violenta sólo a las mujeres de este recinto, violenta también a los hombres, y yo diría violenta a las instituciones del Estado mexicano”, indicó.

Además la diputada Kenia López pidió al presidente electo AMLO “que haya una claridad del presidente electo para no nombrarlo ni como encargado de despacho”, pidió.

Taibo II se disculpa

Luego de los comentarios en su contra, el escritor escribió en su cuenta oficial de Twitter una disculpa para sus seguidores: “Lamento profundamente haber utilizado una frase desafortunada y vulgar. Odiaría que se interpretara como una agresión a las causas feministas y de la comunidad gay, a las que he apoyado decididamente durante toda mi vida y con las que estoy claramente comprometido”.

Sin embargo, en el Senado no hubo perdón. Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, dijo que su partido no está de acuerdo con “que con una simple disculpa hagamos borrón y cuenta nueva”, por lo que también hizo un llamado a López Obrador para que se comprometa a que Paco Ignacio Taibo II no sea “la persona que esté a cargo de una institución tan importante como es el Fondo de Cultura Económica”, señaló.

A nombre del grupo parlamentario del PRI, Manuel Añorve Baños dijo que su partido no apoyará la propuesta para que sea el escritor quien dirija el FCE, al considerar que por sus “expresiones majaderas, groseras y misóginas”, no merece encabezar una institución con más de 80 años.