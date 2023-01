Pfizer estrena sede y promueve la vacuna bivalente para covid

Pfizer cortó el listón de su sede renovada en el poniente de la Ciudad de México. En el marco de esta inauguración Constanza Losada, presidenta y directora general de Pfizer México y la Dra. Yéssika Moreno, directora médica compartieron sobre los retos en innovación y el futuro cercano en cuestión de medicamentos.

Una de las principales innovaciones que trajo la pandemia es la vacuna de Pfizer BioNTech contra el Covid-19 la cual fue desarrollada en una plataforma tecnológica innovadora de ARN-m, esto no solamente permitió el desarrollo en tiempo récord sino también la adaptación a las nuevas variantes.

En materia de respuesta a Covid-19, el laboratorio informó que más de 41 millones de mexicanos recibieron una vacuna contra Covid-19, la cual ha sido la única aplicada a menores de edad, hoy son 8.5 millones de adolescentes (de entre 12 y 17 años) y 9.3 millones de niñas y niños (de entre 5 y 11 años).

Ahora se tienen listas las vacunas bivalentes, pero estas han entrado en polémica. Primero porque aunque se han mantenido en contacto con el gobierno de México acerca de esta adaptación para la protección de variantes circulantes, no ha sido solicitada por las autoridades del país, es el mismo caso del antiviral contra Covid-19, cuyo contrato no ha sido renovado. “En este momento no tenemos ningún contrato pendiente con el gobierno de México”, aseguró Losada.

Una vacuna bivalente hace que el sistema inmunológico cree anticuerpos contra dos tipos diferentes del virus Covid-19 en una misma aplicación. Por ahora, las únicas vacunas bivalentes aprobadas para su uso en humanos son las versiones adaptadas de las vacunas de Pfizer-BioNTech Comirnaty Covid-19 y Moderna Spikevax.

Sobre si se puede adquirir de manera personal, Losada informó que la vacuna tiene autorización de uso de emergencia, lo que significa que solo el gobierno de México puede importarla y decidir sobre su aplicación “la vacuna de Pfizer contra el covid no está disponible en el sector privado”.

La vacuna bivalente también ha sido cuestionada sobre su efectividad. Por un lado, la misma compañía Pfizer comparó muestras de sangre con refuerzo bivalente contra las de un grupo de control de personas que habían recibido una cuarta dosis de la inyección original. Un mes después, los niveles de anticuerpos contra las variantes generalizadas BA.4 y BA.5 eran cuatro veces más altos, de acuerdo con su comunicado.

Sin embargo, estudios de la Universidad de Columbia y la Universidad de Harvard informaron que los refuerzos bivalentes fabricados por Pfizer no parecían proporcionar muchos beneficios incrementales. Otros estudios como el de la Universidad de Emory se alinean más con los resultados de Pfizer y la Universidad de Texas en Galveston encontró que la inyección bivalente, aunque generalmente estimula más anticuerpos contra la ómicron que la vacuna original, no produce una neutralización sólida.

Esta evidencia aún es divergente y falta su publicación en revistas científicas, por lo que se requiere de más tiempo para una respuesta final. Mientras eso sucede, Moreno recalca que por su parte, se ha demostrado una efectividad mayor contra las nuevas variantes. “Absolutamente recomendamos la vacuna bivalente para México y el mundo, pues el virus ha cambiado”.

Sobre los casos de efectos adversos aislados, dijo que no hay una tendencia de riesgo mayor al momento y que lo que se ha reportado no es diferente a otras, como la molestia en el brazo, fiebre y malestar general.

En Estados Unidos, la vacuna bivalente está disponible en una sola dosis de refuerzo al menos dos meses después de completar la vacunación primaria con cualquier otra vacuna Covid-19 autorizada o aprobada.

Vacunas covid en México

En México, por el momento la vacuna disponible para la población es Abdalá. Hasta la fecha ninguna vacuna contra la Covid-19 de origen cubano ha sido avalada por la OMS. En comparación al resto, presentan ciertas ventajas en cuanto a manejo y almacenamiento. No requieren de un sistema de refrigeración tan riguroso, y no necesitan jeringuillas específicas para su dosificación. Fueron diseñados contra las cepas que en su momento circulaban, beta y delta, no para la familia que abarca la variante ómicron.

Por su parte, la vacuna Patria desarrollada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de la mano de una empresa privada todavía requiere de voluntarios para continuar con la fase clínica, esto ha retrasado la publicación de resultados así que aún no hay fecha para su disponibilidad.

