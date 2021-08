Entrevista a Brenda Lozano, escritora y agregada cultural.

La llegada de la escritora Brenda Lozano a la Embajada de México en España, quien este lunes fue anunciada como nueva agregada cultural en sustitución de Jorge F. Hernández, marca un relevo generacional e ideológico en la representación mexicana en Madrid, que incluye una agenda contemporánea que incorpora la perspectiva de género, la inclusión de la diferencia, la lucha feminista y el diálogo con la juventud.

“Tomo el cargo con muchísima emoción y con humildad, y con muchas ganas de enfocarnos en escuchar y apoyar las propuestas y necesidades de las y los jóvenes para su desarrollo artístico en las diferentes disciplinas, desde la Cancillería y el Instituto Cultural de México en España”, declaró la escritora y editora de 40 años a El Economista, tras reunirse con el canciller Marcelo Ebrard y el director de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Márquez, para recibir el encargo.

“Sé que es una responsabilidad muy grande, por la cual estoy muy agradecida, y que tengo muchas ganas de tomar, orientando el trabajo desde la perspectiva y la paridad de género, que son dos temas muy importantes, y la inclusión absoluta de la comunidad LGBT+”, añadió.

Brenda Lozano es una destacada escritora con tres novelas en su haber y una carrera editorial que ha desarrollado en Chicago y Nueva York, y actualmente colabora con el diario madrileño El País.

—¿Cuál es tu perspectiva actual de España y los retos que imaginas enfrentar?

Es un gran reto, primero que nada porque es el país con el que compartimos idioma, junto con el resto de Latinoamérica, con un lazo muy importante, histórico y cultural, y la cultura en México y en España tiene una cota altísima, y creo que eso puede servir para abrir las puertas a los más jóvenes. Es una buena oportunidad para abrir esas puertas, con perspectiva de género, con perspectiva joven, y hacer proyectos desde allí.

—¿Qué proyectos deseas impulsar?

Es un puesto que tomo desde la escucha, y quiero tener toda la disposición y toda la humildad de primero escuchar; es el país donde está la comunidad de mexicanos más grande en Europa, entonces creo que los proyectos deben partir del diálogo, y la mejor forma de potenciarlo es escuchar lo que está buscando y qué necesidades tiene la comunidad, para poder crear un programa más completo; justamente no queremos caer en el modelo patriarcal de decir ‘esto se va hacer y esto es lo que ustedes necesitan’, sino al contrario, buscamos la apertura, escuchar y no imponer.

—¿Qué pasará con los proyectos ya en marcha?

Lo mismo, hay que tener un diálogo con respecto a los casos puntuales, habrá que dar seguimiento a los proyectos ya iniciados, pero la idea es renovar la programación y toda la gestión que hagamos.

Habrá también que mantener el diálogo con instituciones aliadas que ya tiene la Embajada, como el Instituto Cervantes, Casa México, Casa de América, y con otros institutos culturales de México en Europa, porque es importante reforzar los vínculos culturales en toda Europa.

—Hay temas emergentes a nivel global que son preocupación de la diplomacia cultural de México: medio ambiente, violencia contra las mujeres, racismo, estigmatización de los migrantes... ¿Cómo te posicionas frente a ellos?

Me parece importantísimo que toques este punto. Esta es una discusión global: los derechos de las mujeres, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, de la violencia contra las mujeres, y todo eso creo que permea y es una nueva forma de mirar el mundo; la mirada no patriarcal está ligada al antirracismo, por ejemplo, y eso te habla de un planteamiento bastante más horizontal, de diálogo, de escucha, de cómo hacer las cosas, y están intrínsecamente ligados, como conceptos, el patriarcado, el capitalismo, el racismo, que son temas que a mí como mujer me cruzan en todos los aspectos y desde esa perspectiva me interesa abordarlos.

Hay un cambio de narrativa importantísimo de unos cinco años para acá, no sólo en México, sino en Latinoamérica, en torno a los derechos de las mujeres, por ejemplo; la discusión en torno al racismo está también sobre la mesa, a nivel cultural nos cruza a todos, y creo que se pueden hacer muchas cosas.

—¿Cómo impactará tu experiencia como escritora en esta nueva tarea?

Mi principal motor es abrirle puertas a los más jóvenes, por supuesto sin desatender la tradición, porque yo me formé en ella, la leo y tal, pero yo he tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, y creo que es un excelente momento para generar nuevas oportunidades y hacer énfasis en lo que viene, en música, en cine, en literatura, en todas las expresiones culturales y abrirse a lo digital.

Por otra parte, yo soy feminista, comprometida con la lucha feminista, con la paridad y la perspectiva de género, con la comunidad LGBTQ+ y esta postura cruza mi trabajo tanto en lo que escribo como en el cargo que tomo. Pero mi inclinación literaria no implica que mi cargo reflejará mis intereses personales, por el contrario, con curiosidad y apertura buscaré representar la diversidad cultural y los diferentes feminismos que se están expresando a nivel global.

—¿Cuál es tu postura frente al mensaje zapatista del pasado viernes en Madrid, como contrapunto de la exigencia de perdón por los abusos de la conquista?

Con relación al EZLN, son un gran referente en muchos sentidos, pero específicamente en el tema de género; a fines de 2019 asistí a la convocatoria para mujeres en las montañas zapatistas, donde informaron que era el único territorio libre de feminicidios en México. Creo que es a donde aspiramos llegar. Por lo demás, habrá que enfrentarlo como tiene que ser, con humildad y con ganas de trabajar.

¿Quién es?

Es una escritora y editora nacida el 12 de junio de 1981. Estudió literatura en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de Nueva York. Es autora de tres novelas: Todo nada (2009), Cuaderno ideal (2014), Brujas (2020), y del libro de cuentos Cómo piensan las piedras (2017). Fue reconocida por el Hay Festival y el Consejo Británico como una de las escritoras menores de 40 años más importantes de México, y forma parte de Bogotá 39, que enlista a los nuevos autores más destacados de Latinoamérica.

En 2019, participó en el Encuentro Cultural: Mujeres Migrantes de México y el Mundo, primera iniciativa internacional de la Diplomacia Cultural de México dedicada al género en Chicago.

