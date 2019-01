No fue como director general sino como gerente editorial, encargado del despacho de la dirección general del Fondo de Cultura Económica (FCE) que, formalmente, el escritor y promotor literario, Paco Ignacio Taibo II, ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones de la editorial paraestatal para presentar el nuevo proyecto editorial como parte de las primeras acciones de la nueva administración.

De acuerdo con lo dicho por el funcionario, los cambios en cuanto a criterios de gestión serán rotundos, desde los procesos administrativos hasta los de producción de libros.

“Se está produciendo una transformación interna del Fondo con la idea de unificar en el corto plazo posible, dentro del Fondo, a Educal y a la Dirección General de Publicaciones. La idea es evitar duplicidades, concentrar esfuerzos, consolidar aparatos y equipos de producción y distribución. Hasta este momento siguen existiendo como entidades separadas, pero hemos establecido una coordinación de facto entre las tres instituciones, de tal manera que todos los días nos ponemos de acuerdo de cómo caminar juntos”, anunció para iniciar.

Dijo que el objetivo final es que se editen libros desde un solo lugar. Complementó que las medidas responden a la supresión de los gastos inútiles, incluyendo aquellos excedentes de la participación del FCE, como en la próxima Feria Internacional del Libro de Minería, donde existirán un solo stand para las tres dependencias editoriales con la convicción de ahorrar gastos.

Sobre los salarios en la paraestatal confirmó que el sueldo que ganará el director general será reducido “drásticamente”, aunque dijo desconocer el monto de sueldo asignado para el cargo, pues, aclaró: “No vengo a hacer negocio al FCE”. Acerca de los salarios del equipo de trabajo mencionó que seguirán una lógica jerárquica: los de alto nivel se reducirán en 30%, los del siguiente nivel en 20% y no habrá reducciones de salario para el personal de base. Asimismo negó que habrá despidos masivos en el sector. En cambio dijo que los empleados que en diciembre terminaron su plazo de contrato serán una prioridad a considerar en caso de tener que ocupar las plazas que queden vacantes.

Más literatura

Anunció que buscará la diversificación en cuanto a géneros literarios en la publicaciones del FCE con el objetivo de captar a más lectores.

“Me pregunto por qué la ciencia ficción, siendo uno de los géneros más fuertes en términos de consolidar a la lectura entre adolescentes, no está en nuestras páginas (…). Por qué no tenemos novelas policíacas en la colección popular. ¿Cuál es el pecado? ¿Todavía existe alguien que se atreva a decir que el policíaco es un término menor? ¿Por qué no novela histórica?”, cuestionó.

Dijo que si bien resulta interesante que se publiquen ensayos sobre literatura y no se publique literatura. En esta lógica, confirmó que se debilitará la producción de libros para la “academia superior”, aunque, por supuesto, no se va a dejar de hacerlo sino que se negociará con los coeditores del país, entre ellos las instituciones académicas, para darles facultad de elección de los temas a publicarse y garantizarles las condiciones de distribución y divulgación.

Bajar precios y proteger los libros

Confirmó que ya se está dando “una potente alianza con las grandes editoriales privadas mexicanas” que permita realizar proyectos de coedición en México para evitar el encarecimiento por la adquisición de libros importados. “Abaratar el precio de los libros no es tema menor”, pronunció.

Se proyecta revivir la tradición de los Cuadernos mexicanos, dijo, que él mismo dirigió, junto con intelectuales como José Emilio Pacheco y Martín Reyes, hace 25 años, con folletos sobre los que se imprimían cuentos y relatos históricos.

“Tenemos que empezar a crear redes paralelas de distribución. Pensar que la librería comercial, que las de la red del Fondo son suficientes, no es cierto. Tenemos que llegar a la calle, al tianguis del libro, donde rompamos los miedos y los prejuicios culturales que impiden que un mexicano entre a una librería”, instó.

“Hay, curiosamente, tanto en el Educal como en el Fondo, unas bodegas inmensas. Puede ser que (en ellas) conjuntamente se rebasen los 5 millones de libros que tenemos que sacar a la calle”, dijo. Incluso hizo referencia de los libros publicados por expresidentes, como Miguel de la Madrid o Vicente Fox, y confirmó que también serán distribuidos.

“No vamos a destruir jamás un libro, ni siquiera los más abominables. Si alguien me dice que tiene Mi lucha, de Hitler, en las bodegas, en 300 ejemplares, los vamos a distribuir; eso sí, le vamos a poner al lado la historia del Holocausto de Simon Wiesenthal y será dos por uno. Las ideas se combaten con ideas. Ni censura ni exclusiones”, expresó.

No cerrará Tierra Adentro ni librerías

Sobre los cuestionamientos por parte de de varios miembros de la comunidad intelectual acerca de la posible desaparición del programa cultural Tierra Adentro, la respuesta fue rotunda: “No, para nada. Lo vamos a potenciar. Lo que no puedes hacer es editar a un escritor joven con una edición de 1,000 ejemplares y luego no distribuirlo o no hacerle promoción. Es dejarlo morir antes de que llegue”.

De igual manera negó la desaparición de las ediciones de obras completas, en cambio dijo que estas serán editadas en versiones digitales y que todas las bibliotecas universitarias del país en las que se estudie literatura mexicana o historia de México serán dotadas de un ejemplar digitalizado gratis.

Fue tajante cuando dijo que impedirá el cierre de una sola librería. Fijó la misma posición para las librerías en el extranjero, las cuales son 10, en países como Brasil, Colombia, España, Estados Unidos o Venezuela. “El año pasado (las extranjeras) perdieron un millón 300,000 dólares. Dos de ellas están cerradas (Venezuela y Brasil). Todas están en números rojos. Una por una las vamos a modificar”, confirmó.

“Voy a dirigir el Fondo desde la calle. Implica que voy a estar con una mesa y una silla al pie de las librerías del Fondo, del Educal o de la Dirección; en las ferias del libro; en la Normal de Ayotzinapa estaré en unos pocos días armando una biblioteca. Voy a moverme tanto como pueda. Espero, además, que en materia de costos al Fondo no le cueste dinero el que me esté moviendo de un lado para el otro y que sean las las ferias internacionales y locales las que paguen el transporte”, declaró ante el micrófono y se dijo “frugal y franciscano”.

Por último anunció a parte de su equipo de trabajo. Francisco Pérez Arce, como coordinador del equipo editorial; Víctor Santana, al frente de Tierra Adentro; Sandra Montoya, designada en Comunicación; Eduardo Monteverde será asesor de publicaciones en materia de divulgación de la ciencia, entre otro mencionados.

El funcionario confirmó, además, el lanzamiento de una programa en vivo por internet que recibe el nombre de Desde el Fondo y del que la primera edición se emitió la noche de este lunes desde la Librería Rosario Castellanos.