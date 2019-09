The Irishman se estrena el 1 de noviembre en cines selectos y el 27 del mismo mes ya estará disponible en Netflix, tal y como sucedió con Roma, de Alfonso Cuarón.

La esperada película del director Martin Scorsese y las actuaciones de Al Pacino y Robert de Niro vuelven a retar a los exhibidores en el mundo, incluidos Cinemex y Cinépolis.

“Si los cines no tenemos garantizados un mínimo de rentabilidad, ¿para qué facilitarles la cosa a otros competidores directos? Es de lamentar que no se defiendan los puestos de trabajo que genera un cine”, señaló el dueño de una cadena de cines en España ante la noticia de que Netflix no quiere respetar la ventana de exhibición.

Netflix inició una guerra con los exhibidores por la aclamada película Roma, lo que los obligó a equipar dos salas de cine independiente en Ciudad de México para proyectarla ante la negativa de Cinépolis y Cinemex: compraron un costoso equipo, un proyector 4K de la empresa Christie y un sistema Dolby Atmos para que la película se viera y sintiera como la soñó Cuarón.

La estrategia funcionó. Para el 6 de diciembre, Roma ya contaba con 100 salas en 30 estados del país. El 12 de diciembre, a dos días de su estreno en Netflix, se agregaron 12 espacios, para llegar a 31 entidades con un total de 112 salas. Baja California Sur fue el único estado que no exhibió

“El filme alcanzó 3.6 millones de reproducciones en Netflix México; es decir, casi seis de cada 10 mexicanos suscritos vieron la película en este periodo”, se consigna en el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2018.

La historia se repite con The Irishman (en la que Netflix habría invertido 159 millones de dólares). El estreno será sólo en cines selectos en Estados Unidos, pues Netflix no logró un acuerdo con las grandes cadenas exhibidoras; ellos quieren por lo menos tres meses antes de que salga online, Netflix ofrece sólo 30 días.

En México, Netflix sigue negociando, pero la postura de las dos cadenas más importantes en el país es la misma como lo que sucedió con Roma; no van aceptar menos de tres meses de exhibición en sus salas antes del estreno en streaming, por lo que seguramente veremos la película de Martin Scorsese en cine Tonalá, Cinemanía o en algún Cine Netflix, el gran proyecto de la plataforma.

El lanzamiento de The Irishman tendrá una campaña fuerte de marketing, tal y como sucedió con Roma, con el objetivo de llegar al Oscar y ganarlo.

Pero The Irishman no es la única, Netflix anunció por lo menos 10 películas que seguirán el mismo camino; “cines selectos” y menos de un mes entre su estreno en pocas salas de cine y su llegada a la plataforma.

The King, con Timothée Chalamet; The Laundromat, de Steven Soderbergh con Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas; Marriage Story y Dolemite is my name, con Eddie Murphy, entre otras.

