Gaby Noya es una joven cantante y compositora que logró que Apple Music se fijara en ella para proyectarla al mundo.

La plataforma lanzó en exclusiva el video de “Luego te explico” antes de su difusión en otras plataformas en Internet.

“Actualmente, creo que la mujer musicalmente está muy fuerte, hay muchas artistas muy grandes. Hace unos años la mujer estaba un poquito más apagada en la industria musical, pero ahora las mujeres son poderosas y la gente quiere verlas y escucharlas”, señaló en entrevista Gaby Noya.

La artista y directora de videos salió de Venezuela y desde hace tres años se abre camino en México en la música y en plataformas como YouTube.

“Tuve suerte, creo (risas) toqué la puerta, me conocieron y Apple me brindó el apoyo como marca (...) Estoy sorprendida porque a ellos no les importan los números, les importa la persona, el talento y estoy muy contenta”, expresó.

Apple Music se comprometió y la dará conocer a nivel mundial en su plataforma como una manera de apoyar a artistas talentosos.

“En la era digital puedes hacer muchas cosas en las redes sociales, en las plataformas y siento que para cualquier artista es un plus muy grande y positivo”, dijo.

La cantante trabaja con algunos youtubers y dirige videos musicales, de hecho, el suyo del tema “Luego te explico” lo grabó sólo con un iPhone X.

“Son herramientas de la era digital. Yo me sorprendo de todo lo que puedes hacer con lo que tienes en las manos, lo necesario es la creatividad y creo que lo estoy logrando hacer”.

Gaby Noya ha tenido algunos acercamientos con sellos discográficos, pero no ha cerrado nada.

“Por ahora, estoy de manera independiente y me ha ido muy bien. Creo que por ahora seguiré en mi camino experimentando con mi música, mis letras y con el trabajo con los videos”.

Además, Gaby Noya tiene un video bajo el nombre de “Dímelo a la cara” donde se enfrenta a sus haters que le dicen fea o gorda.

“Es un mensaje para la gente que te ve diferente y te ataca con comentarios negativos por no tener el cuerpazo. Pero mis seguidores son chicas que se sienten como yo y el mensaje es no te dejes silenciar por la gente (...) Hay que defenderse y creer en ti más allá de lo que los demás digan”.

Gaby Noya está nerviosa, pero sabe que a partir de esto, su carrera tendrá un despegue importante, por lo que el próximo año, esta mujer talentosa ya piensa en una gira, un disco y en ser una estrella.

“Quiero grabar varias canciones, que el público conozca mi esencia y se acerque a lo que hago, pues todo esto sale del corazón”, concluyó.

