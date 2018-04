El New York Times y el Washington Post ganaron el premio Pulitzer de reporterismo nacional por su cobertura sobre las investigaciones en torno a los posibles vínculos entre la campaña de Donald Trump y el gobierno ruso, se informó el lunes.

Por otra parte The New York Times y The New Yorker ganaron el lunes el Premio Pulitzer al servicio público, por revelar el escándalo de acoso sexual de Harvey Weinstein, del que nació el movimiento #MeToo.

El prestigioso premio fue otorgado al equipo del New York Times dirigido por Jodi Kantor y al colaborador del New Yorker Ronan Farrow, por los impactantes informes que derribaron al magnate de Hollywood y provocaron una avalancha de acusaciones contra otros hombres poderosos.

La agencia de noticias internacionales, Reuters ganó el lunes dos premios Pulitzer, uno por un reporte especial que reveló las conexiones entre el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y escuadrones de la muerte de la policía, y otro por una producción fotográfica sobre la crisis de los migrantes rohinyás.

Los Pulitzer, el premio más prestigioso del periodismo en Estados Unidos, se entregan desde 1917.

El New York Times y el New Yorker compartieron el premio al servicio público por sus reportes sobre las acusaciones de acoso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein.

El Times y el Washington Post compartieron el premio de reportaje nacional por su cobertura sobre la investigación respecto al accionar de Rusia en la elección presidencial de 2016.

