Los museos Nacional de Antropología y de Arte Moderno, ubicados en la zona de Paseo de la Reforma, a la altura del Bosque de Chapultepec, han visto repuntar su número de visitantes este martes, tras la baja afluencia que registraron en los días previos a la Navidad.

Durante un recorrido que inició en el Museo Nacional de Antropología se puso constatar la afluencia de paseantes que aprovechan el asueto para conocer las muestras temporales y permanentes que exhiben dichos recintos.

De acuerdo con el módulo de información del recinto, se estima que el número de visitantes pasó del 30 al 80 por ciento.

Así se constató con las filas que se hacían para entrar al recinto, entre 12:00 y 13:00 horas, sobre todo con gente procedente de Francia, Japón e Inglaterra, que acuden a visitar la muestra Mayas, el lenguaje de la belleza, miradas cruzadas, así como la exposición permanente del recinto.

Por su parte, el Museo de Arte Moderno exhibe las exposiciones La parte más bella/ The most beautiful part, Guillermo Gómez-Peña Mexican (in) documentado, 100 años de diseño suizo y La colección. Escenario de identidad mexicana, y desde el pasado 1 de diciembre ha sido visitado por 17 mil 467 personas.

El espacio museístico que dirige la curadora Sylvia Navarrete ha tenido una gran afluencia de público, entre nacional y extranjeros para visitar sus exposiciones temporales.

Otro de los recintos que se ubica en la periferia del Bosque de Chapultepec es el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, cuyo personal, sin embargo, se negó a proporcionar datos sobre la afluencia de visitantes en esta temporada, al asegurar que el dato se solicita vía correo electrónico.