Luego de que el artista perfomancero Pepx Romero subiera una serie de videos e imágenes lamiendo y besando diversas piezas arqueológicas exhibidas en el Museo Nacional de Antropología, una de las preguntas es ¿por qué nadie lo detuvo?

Ante esta pregunta que pareciera tan básica, Silvia Loza López, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas del INAH, revela a El Economista que la razón se debe a que “ya casi no hay custodios”.

“El tema de fondo es la poca importancia que le ha dado el gobierno al fortalecimiento de las instituciones de cultura, donde los presupuestos son menores. Aunque vemos grandes cantidades para proyectos como Chapultepec, con miles de millones de pesos, el refrendo a las instituciones culturales y sus funciones para cumplir de manera eficaz no existe”.

De acuerdo con Loza López, hoy el Museo Nacional de Antropología, cuenta con 22 salas permanentes y tres salas temporales, además de áreas de oficinas, comunes y el área de la fuente llamada El paraguas, “todos ellos, espacios que hay que supervisar y cuidar”.

En contraste, la seguridad y custodia es ínfima. “La Secretaría de Seguridad Pública, envía aproximadamente 35 personas de apoyo diariamente, pero como personal capacitado del INAH, son solo cuatro custodios especializados en museos”.

La preparación de estos custodios incluye conocer las normas de seguridad establecidas en la Cartilla de Seguridad de Museos, un buen trato con las personas, tener conocimientos sobre prevención de riesgos y sobre el contenido de sus salas. Sobre la Cartilla, esta fue hecha en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, cuando en 1985 hubo un robo en este mismo museo, “a partir de ahí se dan las normas mínimas” sin alguna revisión reciente.

Sin plazas

Loza López revela que no se han creado plazas para la salvaguarda y custodia del patrimonio cultural, aunque se ha metido seguridad privada, tampoco es suficiente, porque no hay vigilantes en cada área, además de que no les correspondería, pues se trata de un apoyo, “porque además este personal debería estar capacitado para dicha función”, recalca.

“Esto ha sido parte de nuestra argumentación en cuanto a que la custodia debe estar a cargo de los trabajadores del INAH, sin embargo, tenemos muchos años sin espacios para ello. La política de Estado no ha permitido la creación de plazas que permitan la renovación del personal y cumplir con los objetivos institucionales, como es la salvaguarda del patrimonio cultural que se tiene bajo resguardo”.

Dijo que desde el año 2000 a la fecha no se cuenta con plazas nuevas y ha habido una pérdida de por lo menos 900 plazas. “Algunas por retiro voluntario, pero otras desconocemos el motivo. Sí es real que se ha ido comprimiendo nuestra plantilla de personal”.

Conservación preventiva, es decir, educación

Por su parte, Corinna Ximena Rojas Muñoz, secretaria general del Sindicato Nacional de Restauradores del INAH, explica que tenemos mucho patrimonio cultural que está expuesto, que no se puede poner en vitrinas para evitar que ocurran este tipo de situaciones, tal es el caso de museos o piezas arqueológicas donde las piezas están al aire libre y “desafortunadamente no hay tanto personal para protegerlo”.

Aunque asegura que se hace lo que se puede con el personal que se tiene, la reflexión va más allá. “Lo que mejor resulta es educar a la población en el cuidado de ese tipo de piezas, la importancia que tiene el patrimonio cultural y los daños que se les puede ocasionar con este tipo de acciones”.

Explicó que por ejemplo, cuando uno toca una pieza, la piel misma deja residuos de grasa, “en las iglesias cuando tocan los cristos o santos, se va generando una capa negra de grasa y mugre. En el caso de piezas religiosas es complicado porque cada pieza trae todo un sincretismo que no es fácil erradicar”.

En el caso de piezas de museo, la especialista considera que hasta ahora ha existido mesura, porque al momento de que una pieza es exhibida, de manera automática guarda una posición distinta ante los ojos mismos de la sociedad, “entrar a un museo merece una actitud de respeto”. Sin embargo, hay quien llega y toca las piezas, por eso la mejor solución que se ha visto a lo largo de los años es hacer conservación preventiva, uno de esos actos es justamente la educación.

Sobre el reciente caso, Rojas Muñoz opina: “Entiendo que la obra del artista es un performance, sin embargo, desde el punto de vista de un conservador, nos genera preocupación”. Desde la saliva, eso ya puede generar un daño, y aunque puede ser limpiada de inmediato, consideró que puede haber formas menos invasivas de poder manifestarse.

Concluye que en general en México se trata de cumplir con las reglas, pero es imposible la custodia personal. “Lo más importante, desde el punto de vista de la intervención sería controlar las condiciones en las que se encuentra una pieza para tratar de evitar intervenirlas, que eso ya propiamente sería restauración y dependiendo del daño, el costo… ( ) Nada de esto es barato, los cuidados son muchos, hay que estar conscientes de qué materiales constitutivos tiene la pieza, con qué tipo de materiales o sustancias puedes intervenir, a veces se hacen hasta análisis, pruebas, y por último la mano de obra debe ser calificada”. Siempre será más barato cuidar la pieza que hacer una intervención.

