Imagina estar cómodamente en tu habitación, descansando, y escuchar de pronto el sonido de explosiones que se acercan cada vez más a tu hogar. De un momento a otro, debes huir para salvar tu vida. ¿Qué llevas contigo? ¿Qué tienes que dejar atrás?

Con este planteamiento es como da inicio la exposición fotográfica “Refugiados de Ucrania. Nos sonreirá el destino”, de la fotoperiodista Toya Sarno Jordan, que la tarde de este jueves se inauguró en el recibidor del Museo Memoria y Tolerancia con la presencia de la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska; la directora de Relaciones Exteriores de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Dominique Hayde; el encargado de ACNUR en México, Giovanni Lepri, y la propia fotógrafa.

Todos ellos estuvieron acompañados en la presentación por los embajadores Jaroslav Blasko, de Eslovaquia;Wilfred Mohr, de Países Bajos; Zvi Tal, de Israel; y Jean-Pierre Asvazadourian, de Francia en México, entre otros diplomáticos.

Imágenes de madres abrazando a niños pequeños con solamente una mochila a cuestas, abrigados con una manta térmica, tratando de hacer dormir a sus hijas por unos minutos, en estaciones de tren y campos de refugiados, en medio de un clima notoriamente gélido en el este de Europa. Escenas caseras de niños ucranianos alojados en hogares de la ciudad polaca fronteriza de Rzeszów, conviviendo a la hora del almuerzo, hallando en el juego y en el estudio un refugio a pesar de la incertidumbre. Personas descansando en cualquier posición posible, con la cabeza recargada sobre las maletas o sobre los brazos de otra persona. Ellos son parte de los más de 5 millones de desplazados hasta ahora más allá de las fronteras de su país y esos momentos capturados forman parte de las 35 imágenes captadas por la lente de Toya Sarno en la frontera de Polonia y elegidas para la muestra. En todos ellos coincide la mirada de quien guarda profundo desconcierto o desconsuelo.

Durante el acto inaugural de la exposición, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, al borde del llanto, agradeció a la fotógrafa “por ser los ojos detrás de la lente que vio el dolor en los ojos de miles de ucranianos que fueron obligados a huir de esta absurda guerra, abandonar sus hogares o incluso quedarse sin uno”.

La diplomática declaró que desde comienzos de esta invasión, al día de la inauguración de la muestra, Rusia ha lanzado cientos de misiles a las ciudades ucranianas, destruyendo infraestructura civil, hospitales, escuelas, jardines de infancia, edificios históricos y culturales.

El único propósito de los ataques rusos, dijo, es aterrorizar a la gente para que no pueda sentirse segura en ninguna parte del país. “Cientos de niños murieron y muchos más fueron gravemente heridos (…) según UNICEF, la guerra ha provocado el desplazamiento de más de 4 millones de niños, más de la mitad de la población infantil estimada en el país, incluidos 2 millones de niños que cruzaron a países vecinos. En las zonas ocupadas, los ocupantes rusos secuestran pequeños y los obligan a ir a la escuela a los pueblos de la línea del frente, usándolos como escudo humano”.

Por si fuera poco, Dramaretska compartió que el conflicto pone en peligro la vida de aproximadamente 3 millones de personas con discapacidad.

Por su parte, la fotógrafa Toya Sarno compartió que estuvo poco más de dos semanas en la frontera de Polonia con Ucrania. “Y lo que más impacta siempre es ver a los niños. Había muchas madres jóvenes con muchísimos de ellos. Recuerdo haber hablado con una madre que me contaba que sus hijos no sabían cómo procesar lo que estaba pasando porque no lo entienden. Sin embargo, en todos los conflictos, en las situaciones de guerra, hay rayitos de luz, situaciones cotidianas, se celebran cumpleaños o si hay una pelota, los niños buscan un rincón para jugar al futbol. En una guerra siempre tenemos muchas estadísticas, muchos datos sobre cuántos muertos hubo, cuántos desplazados y cuántas ciudades han sido destruidas, pero creo que la idea de generar un archivo fotográfico es importantísimo y hay muchos colegas queriendo generar este archivo para el futuro”.

La embajadora ucraniana indicó que el complemento del nombre de la exposición: “Nos sonreirá el destino”, evoca una línea del himno nacional ucraniano y, con la voz entrecortada, quiso sumar un par de líneas más: “Daremos nuestra alma y nuestro cuerpo por la libertad / nuestros enemigos se desvanecerán como el rocío bajo el sol”.

Algunos datos sobre la crisis de esta guerra

Ucrania ha sido declarada por ACNUR en el nivel 3 de emergencia, el más alto establecido por la agencia, dada la rapidez con la que evoluciona la crisis humanitaria en el país del este de Europa.

Nivel 3. Respuesta de todo el ACNUR: “Responde a situaciones de excepcional gravedad y activa de manera automática el establecimiento de mecanismos de coordinación de la sede, el despliegue de personal y suministros, el acceso a recursos financieros adicionales, la presentación de informes en tiempo real y mecanismos de seguimiento”, explica la agencia.

