La actriz Mary Tyler Moore, quien conquistó la televisión estadounidense como una desenfadada ama de casa de los suburbios en el programa "The Dick Van Dyke Show" y luego como una feminista en ciernes en "The Mary Tyler Moore Show", murió el miércoles a los 80 años, dijo una representante.

Moore, quien ganó siete premios Emmy por su trabajo en televisión, falleció acompañada por sus amigos y su esposo, el doctor S. Robert Levine, dijo la representante Mara Buxbaum en un comunicado.

La actriz estuvo gravemente enferma los últimos dos años, cuando fue hospitalizada varias veces y sufrió de problemas cardíacos y renales, dijeron amigos cercanos. Era diabética y en el 2011 debió someterse a una cirugía por un tumor cerebral benigno.

Moore también fue candidata al Oscar por la película de 1981 "Ordinary People", en la que interpreta a un personaje muy diferente a sus papeles en televisión -una fría mujer que lidia con el intento de suicidio de su hijo de 18 años.

El programa que llevaba su nombre y "The Dick Van Dyke Show" fueron de las series de comedia más populares de su tiempo. El primero figuró en el séptimo lugar de una lista de TV Guide en el 2013 de los mejores programas de televisión.

Al ser consultada en 2012 cuando recibió un premio a la trayectoria por parte del Sindicato de Actores sobre cómo quería que la recordasen, Moore dijo: "Como una buena compinche. Como alguien que estaba feliz la mayor parte del tiempo y se enorgullecía de hacer reír a la gente cuando podía hacerlo".

El veterano periodista Larry King dijo en Twitter que Moore era "una querida amiga y una persona verdaderamente fabulosa. Una luchadora". Moore destacó en la televisión a comienzos de la década de 1960 cuando muchas de las mujeres protagonistas eran madres y amas de casa como June Cleaver en "Leave It to Beaver".

Su personaje Laura Petrie se quejaba de su esposo en momentos de exasperación en "The Dick Van Dyke Show" pero no se reflejaba en el estereotipo de la época.

Su papel en "The Mary Tyler Moore Show" fue más allá, ya que se enfocaba en la carrera de la protagonista como una asistente de producción, vivía sola, no estaba en busca de un esposo y protestaba porque no le pagaban como a sus colegas masculinos. Para los estándares televisivos de la década de 1970, era una feminista en ciernes.

"Mary Tyler Moore cambió el mundo para todas las mujeres. Le envío mi cariño a su familia", dijo la comediante Ellen DeGeneres.

mfh