El baterista estadounidense Hal Blaine, conocido por varios éxitos a lo largo de los sesentas y setentas y por ser miembro del Salón de la Fama del Rock, falleció este lunes a los 90 años, informaron sus familiares.

“Hal Blaine, padre amoroso de Michelle Blaine; abuelo de Anthony, Josh, Aaron, Whitney, Tempest, Ever y Lyryk, e inspiración para innumerables amigos, fanáticos y músicos, ha fallecido hoy, 11 de marzo de 2019, a la edad de 90 años.

“Que descanse para siempre. La familia aprecia su apoyo y oraciones que se han extendido a Hal de todo el mundo y se solicita respetuosamente privacidad en este momento de gran luto. No se darán a conocer más detalles en este momento”, se informa en las redes sociales del músico.

Blaine era miembro del Wrecking crew, un grupo de músicos de estudio, de élite de Hollywood. Tocó en bastantes temas conocidos como “Be my baby”, del grupo The Ronettes, así como en muchos discos de los Beach Boys.

Igualmente tocó en “Strangers in the night” de Frank Sinatra; en “The way we were”, de Barbra Streisand, y “Close to you”, de The Carpenters, entre otras, de acuerdo con Billoard.

Fue en 2000 cuando fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y recibió en 2018 el Premio a la trayectoria de la Academia de Grabación; apareció en más de 35 mil grabaciones, incluyendo seis mil sencillos.

Hal Blaine, quien se casó y divorció en cinco ocasiones, era “un creador de tendencias para la batería de rock and roll”, señaló el tecladista Don Randi a Variety.

En febrero Blaine tocó en su propia fiesta de cumpleaños en el club Studio City, donde tuvo como invitados a Charlie Watts, de The Rolling Stones, y Denny Seiwell, de Wings.

“Fue una noche maravillosa ver a todos los bateristas famosos del mundo allí, quienes estaban ahí para escucharlo tocar esas melodías especiales”, afirmó Randi.