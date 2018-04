El productor y DJ sueco, Avicii murió este viernes a los 28 años, confirmó su publicista.

"Es con profunda pena que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii", dijo su publicista Diana Baron en un comunicado. "Fue hallado muerto en Mascate, Omán este viernes por la tarde, hora local. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones".

Su muerte surge días después de que fuera nominado a un Premio Billboard al mejor álbum dance/electrónico por su EP "Avicii (01)". Competía en la categoría junto a The Chainsmokers, Calvin Harris, Kygo y Odesza.

Avicii anunció su retiro de giras y shows en vivo en 2016. Fue hospitalizado en Miami en 2014 y se vio obligado a cancelar su puesto como cabeza de cartel en el Ultra Music Festival debido a un severo dolor abdominal debido al bloqueo de la vesícula biliar.

Avicii, uno de los más grandes exponentes contemporáneos de la música electrónica dance (EDM) trabajó con artistas de la talla de Madonna, Coldplay o David Guetta y ocupó en dos ocaciones el tercer lugar de los mejores DJ del mundo en 2012 y 2013, según DJ Magazine, la referencia en la materia.

También ganó dos Premios MTV, un Billboard y fue nominado en dos ocasiones al Grammy. Su mayor éxito era "Le7els" y otros temas "Wake Me Up!", ''The Days" y "You Make Me".

En 2014, el joven ya había dado signos de cansancio. Había cancelado conciertos y explicado que aún no se había recobrado de una operación de apendicitis y de la vesícula biliar.

En el pasado Avicii había sufrido de una pancreatitis aguda, en parte por exceso de alcohol. Después de que le retiraran el apéndice y su vesícula biliar en 2014, canceló una serie de conciertos para tratar de recuperarse. Se retiró de las giras en 2016, pero siguió haciendo música de estudio.

“Ha sido un viaje alocado, comencé a producir cuando tenía 16 años. Comencé a salir de gira cuando tenía 18. Desde ese entonces fue un salto de 100%”, dijo Avicii a la revista Billboard en 2016.

“Cuando reviso mi vida pienso, guau, ¿hice eso? Fue el mejor momento de mi vida de alguna manera. Pero tuvo un precio, mucho estrés y ansiedad para mí, aunque fue el mejor viaje de mi vida”.

El año pasado publicó un mensaje en su sitio de internet en el que prometía que seguiría activo: “El próximo paso se tratará únicamente de mi amor por crear música para ustedes. Es el comienzo de algo nuevo”.