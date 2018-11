Stan Lee, quien creó a Spider-Man, Iron Man, Hulk y una serie de otros superhéroes de Marvel Comics que se convirtieron en figuras míticas de la cultura pop con un gran éxito de taquilla en el cine, murió en los 95 años, dijo su hija el lunes.

Como escritor y editor, Lee fue clave para el ascenso de Marvel a un titán del cómics en la década de 1960 cuando, en colaboración con artistas como Jack Kirby y Steve Ditko, creó superhéroes que cautivarían a generaciones de lectores jóvenes.

El escritor y editor de historietas de superhéroes murió el lunes por la mañana en un hospital de Los Ángeles, según los sitios TMZ y el Hollywood Reporter. "Mi padre amaba a todos sus fanáticos", dijo su hija J.C. a TMZ.

Los estadounidenses estaban familiarizados con los superhéroes antes de la irrupción de Lee, en parte gracias al lanzamiento en 1938 de Superman por parte de Detective Comics, la compañía que se convertiría en DC Comics, el archirrival de Marvel.

Lee se ganó una reputación en el mundo del cómic principalmente por darle un nuevo matiz de complejidad y humanidad a los superhéroes. Sus personajes no eran de piedra, aunque parecían haber sido cincelados en granito. Sentían amor y preocupaciones por el dinero e incluso albergaban sentimientos de inseguridad.

"Sentí que sería divertido aprender un poco sobre su vida privada, sus personalidades, y demostrar que son humanos y superhéroes", dijo a NPR News en 2010 Lee, quien tuvo ayuda para diseñar a los personajes pero se hizo cargo de promoverlos.

Sus creaciones incluyeron a Spider-Man, Hulk, los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Tony Stark, más conocido como Iron Man.

Decenas de películas de Marvel Comics, de las cuales casi todos los personajes principales habían sido creados por Lee, fueron producidas en las primeras décadas del siglo XXI, recaudando más de 20,000 millones de dólares en todo el mundo, de acuerdo a analistas de la industria del cine.

"Spider-Man" es uno de los personajes ficticios más exitosos de todos los tiempos. Las cinco películas del superhéroe lanzadas entre 2002 y 2014 recaudaron casi 4,000 millones de dólares en todo el mundo.

Lee, como empleado de Marvel, recibió pagos limitados por la inesperada ganancia de sus personajes.

En un contrato de 1998 luchó por una cláusula del 10% de las ganancias de las películas y programas de televisión con personajes de Marvel. En 2002 demandó para reclamar su parte, meses después de que "Spider-Man" conquistara los cines. En un acuerdo legal tres años después, recibió un pago único de 10 millones de dólares.

Los estudios de Hollywood hicieron de los superhéroes la piedra angular de su estrategia de producir menos películas y explotar los grandes éxitos de taquilla. Algunas personas asumieron que, como resultado, la riqueza de Lee se había disparado, algo que él siempre negó.

"No tengo 200 millones (de dólares). No tengo 150 millones. No tengo 100 millones ni nada parecido a eso", dijo Lee a la revista Playboy en 2014.

En 2008 Lee recibió la Medalla Nacional de las Artes, el más alto premio del Gobierno estadounidense para los artistas creativos.

CON AYUDA DE UN TÍO

Lee nació el 28 de diciembre de 1922 en Nueva York como Stanley Martin Lieber, hijo de inmigrantes judíos de Rumania. A los 17 años se convirtió en un mensajero de Timely Comics, la compañía que se convertiría en Marvel. Consiguió el trabajo con ayuda de un tío, según su autobiografía "Excelsior!".

Lee pronto asumió más responsabilidades. Comenzó a escribir sin cesar historias y cuentos de superhéroes, hasta que en 1961 su jefe le dijo que soñara con crear un equipo de superhéroes.

En ese momento, Lee sentía que los cómics eran una carrera sin vuelta atrás. Pero su esposa de toda la vida, la actriz Joan Lee, lo instó a crear los personajes complejos que siempre había querido, incluso si eso lo llevaba a quedarse sin trabajo.

El resultado fueron los Cuatro Fantásticos. Ahí estaban el Señor Fantástico, quien podía estirar su cuerpo de una forma increíble; su futura esposa, la Mujer Increíble; su hermano, la Antorcha Humana; y La Mole, su benevolente amigo. Eran como una familia abnegada pero disfuncional.

"Los personajes de Stan siempre fueron superhéroes que tenían un cierto grado de humanidad o un defecto", dijo Shirrel Rhoades, exvicepresidente ejecutivo de Marvel y su editor a mediados de la década de 1990.

Lee involucró a sus artistas en el proceso de creación de las historias e incluso de los personajes, en lo que se conocería como el "Método Marvel". Eso llevó a que mucha gente dijera que tomaba el crédito por ideas que no eran totalmente suyas.

Lee describió su proceso creativo a Reuters al describir cómo creó a su personaje Thor, el dios del trueno tomado de la mitología nórdica. "Estaba tratando de pensar en algo que fuera totalmente diferente", dijo. "¿Qué podría ser más poderoso que Hulk? Y pensé ¿por qué no un dios legendario?".

Lee se convirtió en el editor de Marvel en 1972 y se mudó a Los Ángeles en 1980 en busca de oportunidades para sus personajes en el cine y la televisión.

Años más tarde, en 2009, la compañía Walt Disney Co compró Marvel Entertainment por 4,000 millones de dólares con el propósito de expandir la lista de personajes de Disney mediante las obras más emblemáticas de Lee.

Siendo un octogenario, Lee seguía trabajando en nuevos proyectos, como la dirección de una empresa llamada POW! Entertainment.

"Su mayor legado no sólo será la co-creación de sus personajes, sino la forma en que ayudó a construir la cultura en que los cómics se han convertido, lo que es bastante significativo", dijo Robert Thompson, un experto en cultura pop de la Universidad de Siracusa.

(Con información de AFP)