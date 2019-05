Peter Mayhew, el actor que interpretó al peludo copiloto Chewbacca en muchas películas de "Star Wars", murió, confirmó su familia en un comunicado publicado el jueves en Twitter.

Mayhew, quien tenía 74 años de edad, murió el martes 30 de abril, detallaron en la publicación.

Además de la trilogía original, el actor de 2.21 metros de altura, dio vida al legendario personaje de la saga en Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith y en la película Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza, estrenada en diciembre de 2015. Mayhew no volvió a interpretar a Chewbacca en Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi debido a problemas de salud.