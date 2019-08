El cine mexicano tendrá presencia en la 76 edición del Festival de Venecia, que se celebra del 28 de agosto al 7 de septiembre, a través de la exhibición de películas, y con la participación de cineastas y actores en filmes concursantes.

Muestra de ello es la presentación, los días 2 y 3 de septiembre, de Ensayo de un crimen (la vida criminal de Archibaldo de la Cruz), película de 1955 basada en la novela de Rodolfo Usigli, del director Luis Buñuel y que mereció el Ariel de 1956 a Mejor fotografía (para Agustín Jiménez). La copia que se presentará durante Venezia Classici fue restaurada por la Cineteca Nacional, en colaboración con el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.

Durante el festival, Guillermo Arriaga presentará su más reciente trabajo como director, No One Left Behind. Este mediometraje cuenta la historia del soldado García, quien murió en servicio con el ejército de Estados Unidos. Hay puntos de vista encontrados sobre cómo vivir el duelo, entre sus compañeros militares y su familia. La película se filmó en Zaragoza, Coahuila, y ofrece una dimensión humana de la relación entre ambos países. La película se exhibe fuera de competencia.

En la 34 Semana Internacional de la Crítica se presenta Sanctorum, de Joshua Gil. Esta sección, paralela e independiente al festival, la organiza el Sindicato Nacional de Críticos Cinematográficos Italianos. Sanctorum cuenta la historia de una abuela, una madre y un niño que sobreviven a la guerra entre cárteles criminales. Después, se eleva a una reflexión del apocalipsis como forma de redención. Joshua Gil debutó hace algunos años con la ópera prima La maldad, en la Berlinale de 2015.

En competencia dentro del festival, también conocido como la Mostra, Ascanio Petrini presenta la coproducción italomexicana Tony Driver, una comedia en la que el protagonista, Tony Driver, se dedica a transportar inmigrantes a Estados Unidos desde la frontera mexicana. Lo descubren y debe elegir entre la cárcel en Arizona o ser deportado a Italia.

A su vez, el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto (Secreto en la montaña, El lobo de Wall Street, Silencio) formará parte del jurado que preside la cineasta argentina Lucrecia Martel en la edición 76 del festival.

Mientras que el actor Gael García Bernal participa en dos películas que compiten en la selección oficial: Ema, del chileno Pablo Larraín, y Wasp Network, del francés Oliver Assayas.

(Con información de Secretaría de Cultura)