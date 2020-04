De acuerdo con la encuesta Médicos en Formación Expuestos al Covid-19, 91% de los médicos residentes que están laborando en las unidades asignadas a la atención de pacientes con esta enfermedad respondió no contar con el material de protección necesario.

En orden, los principales insumos faltantes son: mascarillas N95, goggles, lentes protectores o caretas, batas desechables, cubrebocas y material de limpieza y desinfección. Aunado a lo anterior, 87% reportó falta de equipos o herramientas médicas necesarias para la atención de pacientes contagiados, principalmente: falta de áreas de aislamiento en las unidades médicas, falta de BVM con filtros HEPA (dispositivo de ventilación) y conector de oxígeno, oxímetros de pulso, oxígeno fijo y portátil, bolsas de desechos infectocontagiosos y termómetros.

En plena fase 3 de la pandemia, anunciada este martes, caracterizada por el ascenso y acumulación de contagios rápidos, los jóvenes doctores al frente siguen denunciando irregularidades.

“Tenemos carencias en todos los sentidos y los de primera línea básicamente somos los residentes, pues según las estadísticas con las que contamos, aproximadamente 30% de los médicos de base ha optado por la incapacidad y está en su derecho”, revela en entrevista una doctora residente del tercer año que presta servicio en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Chiapas.

Aunque aún sin enfermos de Covid-19 en este hospital específicamente, la doctora sostiene que anestesiólogos, intensivistas, internistas y demás personal ya deberían tener al menos el equipo básico, pues se trata de un hospital de referencia regional; sin embargo, “lo único que cambió es que se espaciaron más las guardias”.

Agregó que las indicaciones de las universidades es que los médicos residentes tienen que seguir. “Todo esto es falta de garantías, pues no somos personas con superpoderes, nos preparamos para ser médicos, tenemos que estar al frente de esta situación, pero no podemos estar sin armas, somos seres humano. Tenemos familia, padres, hermanos que nos están esperando también”.

En los primeros días de abril se anunció el retiro de estudiantes de los hospitales por no contar con garantías. A través de una representante de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, se dio a conocer que después de una junta con los encargados de la enseñanza de salud en el país y con las universidades, se determinó que para los médicos internos y de pregrado (que aún están estudiando, no están graduados y dependen más de las instituciones académicas) son años importantes en su formación, por lo tanto “no es posible retirarlos de las áreas clínicas”, pero se solicitó que no regresaran a áreas críticas y de riesgo, y en caso de ser así, deberían recibir la capacitación y equipos necesarios.

La encuesta, realizada por el Colectivo de Médicos en Formación, fue respondida por 1,450 médicos adscritos a los diferentes sistemas y subsistemas del país. Este ejercicio tiene como objetivo retratar en tiempo real la situación de los médicos ante la crisis sanitaria por el Covid-19 y aseguran que seguirán exigiendo el respeto y garantía de sus derechos por todas las vías institucionales posibles.

La doctora Mónica N (nombre para mantener su anonimato), del Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, nosocomio para pacientes con Covid-19, asegura que hoy los médicos se encargan de cosas tan básicas como vigilar que no les roben el equipo. “Eso nos preocupa mucho, todos estamos comprando nuestro material por fuera y además lo tenemos que cuidar”.

Y narra: “Cuando todo esto comenzó, nuestras autoridades nos dijeron que se contaba con 450 trajes blancos que sobraron de la época de la influenza, una semana después todo ese material se lo robaron, quedaron cinco trajes como reserva, luego llegaron más y se los volvieron a robar”. Denuncia además que su hospital se niega realizar la prueba de PCR para el Covid-19, a pesar de que cuenta con los kits.

