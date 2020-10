“El Papanicolau fue una excelente prueba, pero tiene más de 50 años que se utiliza, de hecho, los países que la trabajaron bien, lograron que disminuyera casi por completo el cáncer cervicouterino, sin embargo, en los años 70 se dio a conocer que esta prueba tenía falsos negativos, esto significa que muchas veces (casi un 40%) la prueba indica que no se tiene algún problema, cuando la realidad es que sí existe una lesión o cancer”, así lo dio a conocer la doctora Patricia Ortega, jefa del laboratorio de citopatología del Hospital General de León de la Secretaría de Salud.

Aunque el Papanicolau sigue siendo la prueba por excelencia, la especialista explica que ésta es muy intolerante a los errores humanos y si algo sale mal en la cadena el resultado se estropea; por ejemplo, si el médico no toma una buena muestra, si el técnico del laboratorio no hace una buena tinción, si quien interpreta no está capacitado, todo esto genera errores, y en países en vías de desarrollo es frecuente que los controles tengan fallas.

Por eso ahora, con el conocimiento de que este cáncer tiene su origen o causa en el Virus del Papiloma Humano (VPH), al detectarlo con una prueba de PCR, puedes encontrar mucho más fácil el cáncer cervicouterino, aunque esto no quiere decir que todas las mujeres que tengan el virus tendrán cáncer.

Sobre VPH, se tienen registradas alrededor de 100 variantes, pero 15 de ellos son los más malos, “con la prueba PCR y ya que encuentras a estas mujeres en riesgo, se pasa a investigar a cuáles de ellas sí les va a dar cancer”, para ello también ya hay pruebas muy novedosas de triaje que permiten buscar a nivel molecular un ciclo celular distorsionado lo que significa que va a evolucionar a cáncer. Todavía más allá existe la prueba de tinción, que ya es en el tejido, se hace una biopsia, para saber si esa mujer va a evolucionar.

En este caso se trata de ir escalando el procedimiento de acuerdo con las necesidades, porque si hablamos de que el 10% de la población es positiva a VPH, tenemos millones de mujeres en este rubro, pero no todas necesitan llegar a altas instancias. “Lo novedoso es que ya no se pone en alerta a tantas mujeres y se trata directamente a las que están enfermas”.

La especialista asegura que, aunque hay cada vez más educación, los países en vías de desarrollo somos los que tenemos el 85% de la enfermedad y 88% de las muertes en mujeres de más bajos recursos.

Por ello hay que aprovechar esta prueba que es parte del sistema público y privado, “esto está disponible desde hace muchos años, México es uno de los países que tiene uno de los programas más avanzados para mujeres de más bajos recursos, con lo que antes era el Seguro Popular, pero la gente no lo sabe, que es una prueba de alta eficiencia y no le hemos sabido explicar a la mujer”.

Agregó que este programa está señalado como prioritario del gobierno y va dirigido a mujeres entre 25 y 65 años, por cuestiones de salud pública y epidemiológicos, pero cualquier mujer puede ir al médico, pedir la prueba y no se le debe negar, está inscrito en la Norma Oficial Mexicana.

Recordó que el VPH es asintomático, de igual manera el cáncer cervicouterino en los primeros años no presenta sintomatología, hasta que el tumor es de tamaño considerable, que es cuando puede haber sangrado vaginal fuera del periodo menstrual o durante el acto sexual, algún flujo vaginal fuera de lo normal o dolor en la pelvis, “pero no queremos que nadie presente esta sintomatología”. Por eso la especialista sugiere que estas pruebas se hagan de manera regular “el programa mexicano indica que el Papanicolau es anual, de los 35 a los 64 años se utiliza la prueba PCR y es cada 5 años si la paciente sale negativa”.

Vamos mal en las metas

En México se detecta sólo 18% de carcinomas tempranos, y el costo es económico y social.

La detección de cáncer cervicouterino se considera un programa prioritario de este gobierno, la indicación nacional es que este programa no se pare aún con el Covid-19, “pero vamos muy mal en las metas”, dice la especialista.

nelly.toche@eleconomista.mx