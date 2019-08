Marco Mares es hoy un fenómeno musical en las redes sociales y las plataformas digitales. Los casi 50 millones de reproducciones que han alcanzado sus canciones en distintas plataformas lo convierten en uno de los artistas emergentes favoritos de América Latina. Artista Latino a Seguir en 2019, declarado por YouTube, que se presenta este viernes en El Lunario con localidades agotadas. Pero no todo en su carrera ha sido miel sobre hojuelas.

En el 2014 tuvo que tomar la decisión de volverse un migrante en Estados Unidos. De abandonar su casa, su familia y sus estudios de ingeniería para perseguir su pasión: estudiar música. Fue a Boston, Massachusetts, con una beca, en busca de una identidad musical, en pos de hallar un tono propio, de encontrar su voz más auténtica, y fue allá donde los ritmos latinos que impregnan su música: bachata, cumbia, reggae y samba, lo regresaron al terruño, con un puñado de canciones que han conectado con miles de fans.

Desde los siete años estudió batería y es los 21 cuando lanza su primer sencillo, “Para ella”, dedicado a Greta, su pareja, amiga y musa hasta la fecha, y en el 2017 vuelve con “Flaquita”, que se vuelve viral en YouTube y acapara la atención y el reconocimiento en la escena independiente y comienza el ascenso de su carrera musical.

Es paradójico. En medio de la efervescencia digital y las nuevas tecnologías, un artista artesanal, sin una productora ni una campaña de marketing detrás, emprende una carrera en solitario inspirado por su novia, por su padre, sus amigos, hurgando en el baúl de sus recuerdos y tratando de entregar algo honesto a sus seguidores para irlos convocando “de boca en boca”, “de esa manera ancestral en que siempre se han movido las cosas”.

Mares dice que hoy en día eso es lo más importante para construir una carrera de artista independiente: “Tener algo honesto que decir que conecte con las personas, mostrándote sin máscaras. Si algo conecta ya la hiciste”.

Lo demás, dice, es tesón y ganas de hacer las cosas, porque “allí están las oportunidades, hoy puedes hacer música desde tu cuarto, con un micrófono y una interfaz de música baratos y cualquier computadora; hay tutoriales para todo, que te enseñan desde cocinar un pollo hasta producir y masterizar una canción”.

“‘Flaquita’ fue una canción que hice desde mi cuarto, para mi novia, en plan muy amateur, y nunca me imaginé la respuesta que tendría; se hizo viral en YouTube y fue sumando un millón por mes. Al principio puede parecer complicado porque hay mucha oferta en Internet, pero al final es muy gratificante, que en medio de tanta gente alguien decida escucharte a ti”, dice.

Este viernes 9 de agosto, en El Lunario presentará su más reciente producción, Estas canciones me recuerdan a ti, con 11 artistas en el escenario, cuyo concepto es “como cuando en la secundaria quemabas un disco en tu compu con tus canciones favoritas, a lo mejor no tenían nada qué ver entre ellas, pero ya juntas te hacían sentido, te recordaban una época de tu vida o a una persona, y justo eso quiero mostrarle a mi público esta noche: quién he sido, quién soy y quién quiero llegar a ser. Será un concierto muy íntimo y muy familiar, concluye Marco Mares.

¿Quién es Marco Mares?

Es un compositor, músico y cantante nacido en la Ciudad de México, en 1993.

Recientemente fue seleccionado por YouTube Music como Artista Latino a Seguir en 2019. Tiene 50 millones de reproducciones de sus canciones combinadas en distintas plataformas (YouTube, Spotify, Apple Music).

Marco Mares es una de las principales propuestas que lidera la nueva escena latinoamericana independiente y está dictando un nuevo rumbo para la industria musical.

Su sencillo “Flaquita” (producido por Herman Nunes) ha alcanzado a la fecha más de 22.6 millones de reproducciones.

