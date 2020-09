“Lo que he aprendido en mi vida es que cuando hay una tragedia, cuando hay gente armada que utiliza la fuerza y la violencia, tratando de acallar a la gente, intentando ahuyentar la paz de sus vidas, su objetivo es preservar ese yugo. Para contrarrestarlos hay que alzar la voz, hay que tratar de poner de nuestra parte. Es importante usar la voz porque si nadie habla, los cambios no van a ocurrir. Hay que denunciar”.

Las anteriores fueron palabras que la activista paquistaní y Premio Nobel de la Paz 2014, Malala Yousafzai, dedicó a las jóvenes latinoamericanas durante la conversación que sostuvo con la periodista mexicana, Lydia Cacho, como parte de la primera jornada de actividades del Hay Festival Querétaro, que este año se lleva a cabo de manera digital, a través de las distintas plataformas del encuentro.

“Mi mensaje para las jóvenes latinoamericanas es que deben creer en sí mismas, deben hacerse escuchar. Algunas veces nos encontramos solas y no sabemos si nuestra voz puede tener un impacto o no, pero si nos unimos, si todas la voces se suman, pueden generar eco en todo el mundo y entonces tendrán un impacto. Y quizás no lo noten de inmediato, pero con el tiempo verán que su voz está generando cambios en su comunidad”, agregó ante la petición de su interlocutora para enviar un mensaje a las jóvenes de nuestro continente que se ven obligadas a afrontar la violencia en su vida diaria.

La graduada en Filosofía, Política y Economía por la Universidad de Oxford y autora de “Yo soy Malala” recordó que cuando en su hogar, en el valle de Swat, Paquistán, se prohibió la educación (entre 2003 y 2009) y más de 400 escuelas fueron destruidas, “mi responsabilidad y mi deber era levantar la voz por mi derecho a la educación, era decir que esa situación estaba completamente mal, que arrebatarle la educación a las niñas iba en contra de nuestra cultura, en contra del Islam, en contra de los derechos humanos”.

A los 15 años, el 9 de octubre de 2012, Yousafzai sufrió un atentado autoadjudicado por el Movimiento de Talibanes Pakistaníes y recibió heridas severas de bala en la frente y el cuello, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital militar y más tarde a Inglaterra para continuar con su recuperación. El motivo del atentado fue el activismo de Malala contra el edicto emitido por el control talibán para prohibir la educación de las niñas.

“El conocimiento empodera”, añadió una de las mujeres jóvenes con mayor influencia en el globo. Instó a las jóvenes latinas a que “sigan leyendo porque así es como vamos a trascender la ignorancia y el extremismo. El conocimiento y la educación son cruciales”.

La conversación se emitió este miércoles a las 20:30 horas y permanecerá disponible en el canal de YouTube y la cuenta de Facebook del Hay Festival en español por 24 horas.

