Luz Sonora, homenaje a Mario Lavista, es el duelo convertido en danza

El 4 de noviembre de 2021, la reconocida bailarina y coreógrafa Claudia Lavista publicó en redes sociales la infausta noticia sobre la muerte de su padre a los 78 años. Así lo dio a conocer: “Amigos queridos, mi papito abrió sus maravillosas alas y emprendió el vuelo a lo más luminoso del universo. Ahora es Luz Sonora”.

Esa es la razón del título del espectáculo coreográfico que Claudia Lavista estrenó el fin de semana en el Teatro de la Ciudad y que este jueves y viernes presenta en el Teatro Juárez, en el marco de la edición 50ª del Festival Internacional Cervantino, un robusto homenaje a su padre, mentor, amigo e inspiración, con seis de sus composiciones, la aportación coreográfica de Víctor Manuel Becerra, Raúl Tamez y Mela Olivas, la ejecución del Ceprodac y un cuarteto de cuerdas ensamblado para la ocasión, así como la aportación del flautista Alejandro Escuer.

En entrevista previa al estreno de la obra, la dos veces ganadora del Premio Nacional de Danza comparte que su padre fue un ser multidisciplinario por naturaleza. “Su pensamiento estaba atravesado por la poesía y las artes visuales. Recordemos sus colaboraciones con Arnaldo Cohen o con la revista Pauta, y por supuesto que se vinculó con la danza: en algún momento se mantuvo muy cercano a Guillermina Bravo y a Gloria Contreras. Luego yo resulté ser bailarina y coreógrafa. Él fue mi gran mentor no solamente en la danza sino en la visión del arte en general”.

Desde la muerte del maestro, encumbrado como uno de los compositores más importantes del siglo XX y principios del XXI, el peso de asumir el duelo ha sido proporcional al trabajo con la parte viva de Mario Lavista, su obra.

“Para poder cruzar el umbral (de la resignación), siento que tengo que estar cerca de su pensamiento y su sonoridad. Y Luz sonora responde a esta necesidad. Una de las cosas que le dan sentido a mi vida es promover su música, su pensamiento, sus textos”.

Preparan sitio: todo el acervo Lavista, digital y accesible

El acervo de Mario Lavista es “otro universo” del que hay que hacerse cargo y que vale la pena explorar. ¿Qué hubiera querido el maestro que se hiciera con su obra?

El acervo del compositor no ha sido donado a ninguna institución, precisa Claudia Lavista, aún no. Hay dos instituciones en Estados Unidos interesadas en su adquisición y preservación, aunque no se ha decidido su destino.

“Pero antes de que todos los originales se vayan, estamos digitalizando absolutamente todo. En México se quedará un acervo digital de sus partituras, grabaciones y textos. Con el apoyo de Sonus Literarum, del INBAL y El Colegio Nacional, estamos armando un sitio web donde se podrá encontrar absolutamente todo, y lo vamos a anunciar pronto. Para mí es importante que si alguien quiere tocar una obra suya, tenga fácilmente dónde encontrar la partitura. El sitio será un nodo”.

Sobre las relaciones epistolares de Mario Lavista, la fundadora de Delfos comparte:

“Mi papá escribía a mano y lo guardó todo. Tiene cartas con Carlos Chávez, con John Cage y con Merce Cunningham —con quienes trabó una buena amistad— o con los músicos con los que trabajó. Tiene escritos con Kronos Quartet cuando estaba escribiendo Música para mi vecino, por ejemplo. La idea es digitalizarlas y hacer una publicación con ellas, porque son un tesoro. Es interesante analizar sus escritos, porque mi papá era realmente meticuloso al escribir, un apasionado del lenguaje. Se puede ver su proceso creativo musical en la forma en que escribía y ahí hay un valor enorme para los investigadores. Me interesa que estos materiales estén accesibles para la investigación y de manera gratuita. Así como era generoso mi papá, quiero que este acervo tenga la misma generosidad”.

“Íbamos el uno con el otro”

Así como el Cervantino ha sido un referente fundamental para los públicos que no se dedican al arte, también ha resultado indeleble para las comunidades artísticas, reconoce Lavista, y comparte un par de anécdotas.

“Siempre que mi papá estrenaba una obra en Guanajuato, yo me le pegaba, porque, además de que no tenía que pagar hotel, podía entrar a los camerinos y conocía a los músicos. Me acuerdo de muy pequeña caminar junto a mi padre y a Eduardo Mata, o comer con el Cuarteto Latinoamericano. Él después hizo lo mismo conmigo, cuando empecé a estrenar obras con Delfos. Íbamos el uno con el otro”.

Recuerda algo que solía suceder con frecuencia en el comedor del hotel donde estaban hospedados. “Al gerente del lugar, cuando veía entrar al maestro compositor, le parecía buena idea poner a Richard Clayderman, pero mi papá lo odiaba. La pasaba fatal en Guanajuato porque hay música de fondo por todas partes. Un día, en un restaurante le pagó a una estudiantina que tocaba en un restaurante, le pagó por su silencio, las detestaba. Así era, como amaba la música, amaba el silencio”.

Una obra atravesada por el arte total

Luz Sonora es como la mente multidisciplinaria de Mario Lavista. La obra abreva del cine, uno de los grandes amores del compositor, quién sostuvo una amistad muy cercana con el cineasta Nicolás Echevarría; las letras, puesto que gran parte de las obras están inspiradas por textos de autores como José Emilio Pacheco, Jorge Luis Borges y Wisława Szymborska, de los predilectos del maestro. Se espera que después de su presentación en el Teatro de la Ciudad y en el Cervantino, la obra tenga una vida prolongada en distintos escenarios.

Las obras de Mario Lavista en Luz Sonora

Ofrenda (obra para flauta tenor)

Cuarteto número 4, Sinfonías

Cuarteto número 3, Música para mi vecino

Cuarteto número 2, Reflejos de la noche

Cuarteto número 8, Toque de silencio

Nocturno (obra para flauta en sol)

