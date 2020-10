Luis Estrada, el cineasta que prepara una película sobre el gobierno de la 4T con el actor Damián Alcázar, calificó de tragedia histórica la decisión del Presidente de México y los diputados federales de extinguir el Fidecine y el Foprocine.

“Es una traición a la cultura, a la ciencia, ahora cuando lo que más necesita este país, tras muchos años de violencia, sangre y corrupción, lo único que nos podía salvar en este proceso de destrucción, era la cultura”, señaló, el director de cintas como La Ley de Herodes y El infierno, que en su momento recibieron el apoyo de los fondos fílmicos gubernamentales.

El actor reveló a El Sol de México que haría una película sobre el gobierno de la 4T, dirigida por Luis Estrada, y adelantó que llevaría el nombre de El pueblo bueno o Primero los pobres. “Tenemos un guion formidable, complejísimo, será una enorme película casi épica”, añadió el histrión, lo que se viralizó en las redes sociales e incluso produjo una escaramuza verbal entre Alcázar y el expresidente Felipe Calderón.

Sin embargo, de acuerdo con la versión de Estrada, sí se rodará, en fecha aún por definir, pero se llamará ¡Qué viva México!

“¡Que Viva México! no es propaganda ni proselitismo, está lleno de veneno, de ácido, hacia todos lados y es la película que queremos hacer", precisó el realizador.

La extinción anunciada

Desde que el pasado martes la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobara en lo general el dictamen que propone extinguir 109 fideicomisos, entre ellos el Fidecine y los de ciencia y tecnología, las reacciones adversas no se hicieron esperar.

Analistas, gestores culturales, escritores, cineastas, actores, productores cinematográficos, la propia Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), y por su parte científicos y centros de investigación, e incluso algunos diputados del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, todos, con distintos matices y tonos han lamentado la decisión de extinguir los fideicomisos, que este jueves 1 de octubre se discute en el pleno de la Cámara de Diputados.

La lista de inconformes es muy larga, pero se puede citar a cineastas y actores como Guillermo del Toro, Gael García Bernal, Diego Luna, la presidenta de la AMACC Mónica Lozano, la diputada morenista Lorena Villavicencio, los escritores Emiliano Monge, Juan Villoro y Jorge Volpi, el artista Vicente Rojo, la fotógrafa Graciela Iturbide, el Premio Nobel de Química Mario Molina, el biólogo Antonio Lazcano y centenares de científicos y académicos de la UNAM y de la Red ProCienciaMX, entre otros.

“Ni un peso menos a los apoyos a la industria”, expresó la Canacine en una carta dirigida a los 500 diputados, y precisó que los fondos destinados al Fidecine (224 millones de pesos) solo representan el 0.32% del total de los fideicomisos, cuyo monto total ronda los 68 mil millones de pesos.

De concretarse la extinción de los fideicomisos, “los resultados pondrían en grave riesgo el avance científico del país, será una situación desastrosa para el desarrollo científico del país”, señalan cientos de investigadores de la Red ProCienciaMX en una carta pública también dirigida a los legisladores.

AMLO asegura que los apoyos seguirán

La mañana de este jueves 1 de octubre, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la extinción de los fideicomisos.

Dijo que los beneficiarios de los fondos o fideicomisos, deportistas, artistas y científicos “no van a dejar de recibir sus beneficios, pero se revisará que sean los que verdaderamente necesiten ese apoyo y lo recibirán de manera de directa”.

Añadió que “los fondos que tienen que ver con investigadores, los que manejaba Conacyt, eran fideicomisos totalmente autónomos, sin control…bueno, los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos”, aseguró el mandatario.

“Los artistas, los escritores, los intelectuales, que recibían sus becas, lo mismo, solo que vamos a hacer una revisión, para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa y no se queden los apoyos en manos de intermediarios”.

“Los cineastas, lo mismo, claro que vamos a seguir apoyándolos, pero queremos ver, porque había falta de transparencia en el manejo de estos fondos, que son más de 100 fideicomisos, fuera de control completamente", aseguró el presidente.

“Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar (los apoyos a deporte, ciencia y cultura) para que no haya aviadores; así se entiende mejor”, subrayó López Obrador desde el Palacio Nacional.

“Pero eso no significa que no nos importe la cultura, que no nos importe la ciencia, que no nos importe el deporte”, remató el presidente.

francisco.deanda@eleconomista.mx

kg