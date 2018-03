Andrés Martínez Sánchez Hidalgo, Alfonso López-Velarde y Emilio Illanes tienen la misma edad: nacieron en 1982.

Saben que pertenecen a una generación que está muy íntimamente ligada a la tecnología pero que está harta de los edificios como cajas de zapatos hechas de cristal donde hay que mostrar el gafete para entrar y nadie se conoce entre sí. Estos edificios anónimos y anodinos que abundan en Santa Fe, por ejemplo.

Por eso Andrés, Alfonso y Emilio crearon Público, una inmobiliaria diferente dedicada especialmente a crear espacios amigables donde se vive el cotrabajo (o coworking), tendencia laboral en la que pequeñas empresas comparten lugares y servicios como internet, salas de juntas, etcétera.

Aunque Público ha crecido de “forma agresiva”, como lo pone Alfonso Martínez Sánchez, director de la empresa, no se trata de invadir las colonias de la ciudad con un estilo arquitectónico aburrido y replicado. Se trata de respetar la esencia de cada barrio a los que llega Público.

“Nuestro primer proyecto fue en Séneca, en Polanco. Pusimos un lugar de coworking que creció muy rápido. Séneca es una casona, respetamos la arquitectura original”, explica Alfonso. Luego se expandieron a la calle de Moliére donde ubicaron su primer restaurante, Público comedor, en el que estuvo involucrado el chef Enrique Olvera, aunque al final el responsable fue el chef Pablo Salas.

“Nos importa que estos empresarios no gasten dinero en rentar oficinas, sino que inviertan su negocio”, explica Emilio Illanes, director de proyectos de Público. “Creemos que cada generación trae su propio movimiento, una reacción a lo anterior. Nosotros somos una reacción a los grandes corporativos de los 80 y los 90, ese mundo donde si no vas a un edificio triple A, todo de vidrio, no eres un highroller. Nuestra generación está huyendo de ese tipo de edificios”.

Es una idea millennial: ser nómada, iconoclasta, igualitario. Con una nostalgia por un tiempo con historia en una época que parece querer borrarnos la memoria. Espacios que no gentrifican, es decir, que no expulsan a los habitantes originales del barrio y suben las rentas de modo exorbitante.

“Se trata de hacer ciudad de modo responsable”, explica el arquitecto Alfonso López-Velarde. “Dentro de los edificios se crean relaciones personales: conoces al perro del vecino, o al cuate con el que tomas café. Nuestros edificios están inmersos en la ciudad, respetamos al barrio. Por eso no alteramos la arquitectura original de nuestros edificios y de los barrios”.

Su proyecto más joven se desarrolla en la San Miguel Chapultepec, una colonia a la que se han mudado varias galerías de arte, aunque todavía conserva su sabor original, con su mercado, sus changarros, la panadería, las fondas. “Todos los edificios de Público se desarrollan orgánicamente con la ciudad”, dice López-Velarde.

Público tomó una casa en la colonia y la transformó por dentro. Por fuera, dicen, conserva su fachada original. Es un modo de preservar la historia de los lugares que se habitan: qué estuvo ahí antes, quién vivió ahí. Además, los espacios han sido intervenidos por diseñadores y artistas como Héctor Madera o Gerónimo Hagerman.

Su próximo proyecto será en la colonia Juárez y otro, muy importante, en la Alameda, en la cuadra donde está el Laboratorio de Arte de Alameda, donde se ubicó el histórico convento de Santiago. “Queremos preservar la historia de la cuadra”, explica Alfonso López-Velarde, “porque poca gente sabe que ahí estaba el convento. El edificio que estamos interviniendo tiene vestigios del sitio original y estamos trabajando con el INAH”. El plan es tenerlo listo en año y medio.

Uno de sus planes más interesantes es pronto publicar un libro con todas las intervenciones de Público, como muestra de que se puede hacer ciudad de un modo diferente: trabajar en edificios con alma.

El edificio de Público en la San Miguel Chapultepec, en la calle de General Muzquiz, será la sede de la próxima Ruta de galerías, el 14 de abril, otra forma de fundirse con el contexto urbano en el que existe el edificio.

Ruta de galerías San Miguel Chapultepec

14 de abril, 11 am a 5 pm

Sede: Público General Muzquiz 15

