La historia se repite cada año. A medida que crece la anticipación sobre quién ganará Mejor Película en los Oscar, es inevitable que muchos fanáticos casuales se quejen de que nunca hayan visto, y en algunos casos, nunca hayan oído hablar de varias películas nominadas.

La queja de que las películas nominadas a mejor película no son bien conocidas (por lo tanto, no muy apreciadas) ha acosado a los Oscar durante casi dos décadas. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que acoge la entrega de premios, parece estar al menos parcialmente de acuerdo con esta evaluación.

En el 2009, después de una reacción negativa de que el superhéroe de taquilla The Dark Knight no fue nominado, la academia amplió el número de posibles nominaciones hasta 10, en un intento por mostrar “películas populares, pero aún respetadas y tal vez conducir más espectadores al show como resultado”, informó el sitio especializado en entretenimiento Variety.

Luego, el año pasado, la academia introdujo brevemente una nueva categoría que reconoce los logros en las películas populares, posiblemente en un intento por atraer una mayor audiencia. Renunció a la idea después de enfrentar una avalancha de reacciones violentas de críticos y fanáticos que preguntaban por qué las películas populares no podían ser consideradas “las mejores”.

Con tanta atención prestada a qué tan populares son las mejores películas, decidimos indagar en los números para ver si estas quejas, y los intentos posteriores de abordarlas, tienen alguna incidencia en la realidad. Examinamos durante años los ganadores de las mejores películas y las nominaciones y utilizamos los ingresos brutos de la taquilla para medir la popularidad.

¿Se nominan Las películas populares?

La respuesta corta es, no particularmente, al menos no recientemente. Una mirada al promedio de ventas en taquilla (en EU) de los nominados a Mejor Película durante los últimos 20 años muestra que su popularidad, en general, ha ido disminuyendo.

Aunque las películas en general ganaron 11,100 millones de dólares en el 2017, el promedio de los ingresos brutos de taquilla para las ocho películas nominadas a Mejor Película en los Oscar del 2018 fue de alrededor de 80 millones de dólares. Eso es menos que las 40 películas más populares de ese año.

Las dos películas más populares del grupo (Dunkirk y Get Out), cada una de las cuales ganó más de 180 millones de dólares, ayudaron a aumentar las ganancias promedio, que aún son bastante deprimentes. Ninguna otra película nominada ganó 100 millones de dólares o más. (En comparación, las 10 mejores películas con mayores ganancias del 2017 lograron al menos el doble de esa cantidad).

Mientras tanto, la película menos popular del grupo fue Call me by your name, que ganó menos de 18 millones de dólares.

Eso sigue siendo mejor que hace algunos años. Desde 1998 ha habido cuatro años en los que sólo una Mejor Película ganó 100 millones de dólares. Estos números son notables cuando se considera que los estudios gastan habitualmente 200 millones de dólares en la comercialización de los éxitos taquilleros de verano.

Entonces, sí, en su mayor parte, las películas que celebran los Oscar no son muy populares. Y los pocos picos notables, 1997, el 2009 y el 2018, tienden a estar sobre los hombros de una sola película o dos con tan tremendo éxito que se trata de un valor atípico. Titanic, una de las películas de mayor recaudación de todos los tiempos, fue nominada (y ganó) en 1998, y Avatar, que ganó más de 850 millones de dólares, fue nominada en el 2010.

¿Siempre fue así?

No, en absoluto. De hecho, durante muchos años, los Oscar recompensaron con entusiasmo los éxitos de taquilla. Las películas hechas en la década de 1970 que ganaron la Mejor Película incluyeron clásicos como Rocky y Kramer vs Kramer. En esta década, el ganador a Mejor Película con menor recaudación en taquilla se disputa entre The Hurt Locker (20.4 millones de dólares) y Moonlight (28.8 mdd).

Eso ni siquiera menciona los numerosos éxitos de taquilla que fueron nominados pero que no ganaron en los años 70, como Star Wars, Jaws, Taxi Driver, Todos los hombres del presidente, El exorcista y M*A*S*H, por nombrar algunos.

Las películas de los Oscar seguían jalando cantidades impresionantes de consumidores al final del milenio, hace sólo 15 o 20 años. El promedio de ingresos brutos de taquilla para las mejores cintas del 2000 al 2005 osciló entre 114 y 217 millones de dólares.

¿Qué pasa con el declive?

Es difícil identificar una razón específica para el declive, porque probablemente esté relacionado con varios factores diferentes, no todos ellos negativos.

Quizás la más grande es la gran cantidad de películas que se producen actualmente. En 1977 se estrenaron 199 películas en Estados Unidos, según la Motion Picture Association of America. Cuarenta años después, en el 2017, ese número saltó a 777.

Pero a pesar de que hay más películas, menos personas las están viendo en los cines. La asistencia a las salas de cine alcanzó un mínimo de 22 años en el 2017, cuando se vendieron 1,240 millones de boletos (a un precio récord, lo que explica por qué las tendencias de los ingresos en taquilla aumentan, incluso cuando la asistencia es baja).

Mientras tanto, muchos cineastas enfrentan importantes obstáculos para obtener financiamiento (y mercadeo) para películas de bajo a medio presupuesto. “Ocurrió algo, y es que nadie puede hacer una película (con un presupuesto de) entre 500,000 y 80 millones de dólares. Eso no puede ser posible”, dijo el creador de Mad Men, Matthew Weiner, al New York Times en el 2010.

Lo que parece haber ocurrido es el aumento de los éxitos de taquilla globales. Los estudios ahora apuestan por películas con presupuestos gigantescos, como la franquicia Avengers, que habitualmente cuestan más de 200 millones de dólares, en lugar de películas de presupuesto medio como El Padrino, que cuestan 37 millones de dólares. Si estas películas no generan el dinero en EU, todavía tienen la posibilidad de obtener buenos resultados en el extranjero. Como señaló David Sims, de The Atlantic, “Hollywood está evitando cada vez más hacer películas de tan poco presupuesto, ya que las franquicias multianuales se han convertido en la norma financiera para los conglomerados multinacionales que buscan mover la aguja del mercado de valores con cada gran lanzamiento”.

Entonces, claro, existen algunas películas de bajo presupuesto. Pero ahora compiten contra aquellas con presupuestos gigantescos (y se comercializan en relación con esto). En el 2017, La forma del agua generó 20 millones de dólares y ganó la Mejor Película. La película más taquillera de ese año, Star Wars: The Last Jedi, costó 317 millones de dólares .

En cualquier caso, la academia está tratando de incluir películas más populares en su transmisión, y este año finalmente puede haber marcado el cambio que estaba buscando. Descontando a Roma, porque se lanzó principalmente a través de Netflix, el promedio de ventas brutas de taquilla de las nominaciones de este año es de 187 millones de dólares , un total de 107 millones más que el año pasado y el más alto desde el 2010.

Por supuesto, esto podría ser una anomalía. El número se ve impulsado principalmente por el éxito de Black Panther (695 millones de dólares ), A Star Is Born (212 mdd ) y Bohemian Rhapsody (214 mdd).

¿Esto afectará a la audiencia? Es imposible decirlo. El hecho de que el programa se lleve a cabo sin un anfitrión puede tener incluso más impacto que lo que está nominado. Pero una cosa está clara: la academia logró su objetivo este año de celebrar películas populares, con o sin una categoría específica para ellas.