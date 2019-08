Un eje importante para el crecimiento de la economía de los países es la tecnología, asegura David Mayer Foulkes, profesor investigador de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a través de su libro "Macroeconomics of Poverty: Development and Underdevelopment under Globalization", en él analiza la mecánica de crecimiento económico y su relación con el desarrollo tecnológico.

Actualmente el mercado laboral demanda el dominio de herramientas tecnológicas en distintos sectores, para que esto suceda el Dr. Mayer Foulkes plantea la necesidad de eliminar las trampas de pobreza.

Para el especialista una trampa de pobreza es un mecanismo que no permite la homogenización del mercado, donde existe un rezago que se reproduce constantemente, aunque haya crecimiento.

Por ejemplo, todas las personas tienen la oportunidad de estudiar y de tener acceso a servicios de salud. Sin embargo, en el contexto de una economía poco desarrollada, habrá quienes no puedan costear estudios básicos o universitarios, debido a la dinámica económica de su país y como consecuencia habrá falta de oportunidades y empleos bien pagados.

El investigador entonces define a la pobreza como ‘’la falta de acceso a un suficiente nivel tecnológico en el sector productor donde participa el trabajador’’.

Una de las ideas centrales para el autor es que existe un gradiente tecnológico, es decir, una diferencia importante en el desarrollo tecnológico en los países. Si se logra disminuir, habrá crecimiento económico y se reducirá la pobreza en las naciones. Es por eso que el Dr. Mayer considera de suma importancia que se invierta en el sector científico.

“Si nos fijamos, en el largo plazo que uno de los factores determinantes para el crecimiento económico es el tecnológico. Lo que se tiene que lograr con el tiempo es incrementar el nivel tecnológico y actualmente los cambios en este sector se mueven rápido, entonces es aún más importante este punto de vista”, explica el autor.

A esta idea se agrega que el desarrollo de habilidades conforme a los requerimientos trae consigo situar al empleado en un entorno productivo optimo que crece constantemente, donde los niveles salariales serán más altos.

El caso mexicano

Para nuestro país, el académico del CIDE explica: “Hacen falta mecanismos públicos enfatizando en el acceso al conocimiento. En México el sector educativo y el productivo han estado muy poco conectados. Entonces, si se logran vincular se puede lograr una mayor inversión y crecimiento en tecnología’’.

Algunas de las acciones que pueden implementarse son que los estudiantes de Educación Media Superior tengan acercamientos tempranos al sector productivo, para aplicar conocimientos prácticos.

Para ello, el investigador plantea el diseño de proyectos específicos, donde se detecten las insuficiencias tecnologías en cada localidad del país, para saber dónde se podrían hacer mejoras en la productividad de manera más económica.

Sobre la publicación

"Macroeconomics of Poverty: Development and Underdevelopment under Globalization" es producto de 10 años de investigación constante, e incluye un panorama histórico de la globalización.

Está dividido en siete capítulos que describen:

El desarrollo, subdesarrollo y globalización: un panorama histórico

Cambio tecnológico, convergencia y divergencia

Desarrollo humano

Comercio, crecimiento económico y divergencia

IED, globalización actual y la economía de único mercado global

La economía de masas de mercado. El escenario económico actual

(Con información CIDE)