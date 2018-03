De acuerdo con datos de la AMIPCI, sólo en México, existen alrededor de 33 millones de mujeres conectadas a Internet. Entre las principales vías de conexión están los smartphones con 82%, las computadoras de escritorio, que representan 45% y las laptops, donde figura 38% del total.

El estudio Connected Life, realizado por Kantar TNS, revela que las mujeres mexicanas conectadas a Internet realizan ya muchas más actividades online que offline. Muestra de ello es que las redes sociales están destronando a la televisión como actividad principal. Siete de cada 10 mujeres entra a sus redes sociales diariamente vs. 6 de cada 10 que ve televisión, y no solo eso, también pasan mucho más tiempo en un medio social, 2 horas 40 minutos al día vs. 1 hora 20 minutos .

Actualmente Facebook es la red social más popular entre esta población, 68% de las mujeres la utiliza, aunque YouTube es la que más creció, con 14% contra la medición anterior del 2015, por lo que pasó de 44% a 58 por ciento.

32% de las mujeres conectadas pasa una hora viendo videos en línea, el 20% pasa cuarenta minutos leyendo periódicos y revistas online, 18% sólo escucha música en línea (30 minutos) y 9% compra en línea destinando diez minutos a esta actividad.

Los cuatro cuadrantes

Kantar TNS realizó una segmentación que divide a las usuarias en cuatro cuadrantes a través de dos ejes conexión online, entendida por el tiempo que pasan en línea e involucramiento en redes sociales. De estos cuadrantes se desprenden 4 segmentos: Funcionales, Líderes, Observadores y Conectores.

De las mujeres conectadas en México, según la segmentación:

El 40% son Funcionales. Solo usan Internet para lo que es necesario. Están menos involucradas con las redes sociales.

El 35% son Líderes y utilizan el Internet como un canal para comunicar sus ideas e influir a otros. Están conectadas constantemente.

El 18% son Observadoras. Para ellas el Internet es una fuente de contenido e información. Consideran al mundo digital una fuente de conocimiento. No les gustan las redes sociales.

El 7% son Conectadas. Este grupo utiliza las redes sociales como su principal canal de información.

