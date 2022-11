La muestra “En otra piel” busca gritar: ¡No más violencia contra la mujer!

Con más de 100,000 personas desaparecidas, ocho mujeres desaparecidas al día y más de 10 feminicidios diarios, aún no nos hemos podido explicar la tragedia de la violencia, hacen falta narrativas que nos expliquen los fenómenos y nos regresen la palabra, también secuestrada por la violencia. ¿Cómo hacer surgir las voces de las fosas, de los cuerpos calcinados, de las madres buscadoras asesinadas, de las sobrevivientes de trata que optan por quitarse la vida?

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y con el fin de hacer visible un problema que afecta gravemente a México, se inauguró la muestra artística En otra piel, de la peruana Aisha Ascóniga.

El Museo de la Mujer es el recinto que alberga esta muestra y que podrá visitarse hasta el 27 de noviembre. Aquí se presenta una selección de su obra más reciente que se centra en el cuerpo femenino y la violencia. Son nueve piezas en técnicas que van desde la mixta sobre lienzo, linograbados y collage hasta la instalación.

Aisha se pregunta por el habitar del cuerpo y cuando la dolencia es parte de lo cotidiano, cuando está normalizada esa violencia y cuando se convive con ella desde la infancia. “Porque las formas de gritar y decir ¡no! no son suficientes frente a un agresor”. Capa tras capa de pintura y de papeles recortados por la creadora, son esfuerzos en conmemoración del 25 de noviembre, día que busca gritar ¡no más violencia contra la mujer!

Quiero agradecer por esta oportunidad para que se siga luchando, es una gran oportunidad para seguir visibilizando todos estos problemas que vivimos por el solo hecho de ser mujer”.

En entrevista para El Economista explica que desde sus comienzos su obra fue contestaria, “la he usado para quejarme del sistema o del consumismo, al principio no con temas de la mujer, pero siempre haciéndolas presentes en mi obra con imágenes de ellas. A lo largo de diez años ha ido tomando cada vez más fuerza y me he sentido cada vez más comprometida con esto”.

Hoy está más centrada en el papel de la mujer “porque el arte hoy es un arma muy poderosa para reclamar derechos o visibilizar problemas, en este caso de la mujer. Hoy siento una gran responsabilidad al ser artista y plasmar la realidad”.

Asegura que es importante usar el arte porque es una herramienta sutil pero fuerte a la vez. “Las obras no necesitan palabras, hablan por sí solas, nos permiten el diálogo con quien no se ha dado antes. También es la voz para aquellos que no tienen la capacidad de hablar o que son víctimas, el arte es un buen lenguaje”.

Muestra “En otra piel”. Foto EE: Cortesía Dinazahar García/ Latitudespress.com

Agradeció que su visita a México sea en conmemoración del 25 de noviembre, y que sea el fruto de más de diez años de trabajo, pero sobre todo “ver que se convierte en un arma útil”.

La información es un bien social que combate la violencia contra la mujer

La muestra se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia. A propósito de ello, la comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena, opina que esta muestra nos cuestiona y propone una metáfora de la violencia física que transgrede el cuerpo y destruye el alma, y por ello aniquila la dignidad de las mujeres y las niñas. “Nos hace recordar tantos hechos históricos y tantos lamentables sucesos que hoy conocemos y vivimos y que nos hace estremecer”.

En entrevista dijo que el arte ha dejado de ser meramente contemplativo y da pauta a que los espectadores nos convirtamos en agentes activos. En ese tenor explica que esta exposición resulta trascendente para exponer información clave para combatir estereotipos, manifestaciones y conductas que con notable arraigo cultural que menoscaban e impiden el libre ejercicio de los derechos de las mujeres. “Este esfuerzo es aún más relevante en nuestro contexto, no es fácil ser mujer donde se ejerce discriminación y violencia en todos los aspectos, niveles, sectores, la violencia afecta a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres”.

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer se inauguró la muestra “En otra piel”. Foto EE: Cortesía Dinazahar García/ Latitudespress.com

A nivel global se estima que 736 millones de mujeres, es decir, una de cada tres, ha experimentado al menos una vez en su vida violencia física o sexual, además de violencia emocional. En el caso de México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional, entre enero y agosto de este año han sido registrados 594 feminicidios. Tan solo en el mes de agosto, los feminicidios aumentaron en 20% sumando 266 mujeres víctimas de homicidio doloso de las cuales solo 67 fueron tipificados como feminicidios.

“Cada uno de estos hechos entraña mucho dolor y muestra la falta de acceso a la justicia, además de una cultura machista que debemos combatir desde todos los frentes”.

Por ello dijo que el derecho a la información no solamente funciona como un mecanismo de control ciudadano, o para los abusos del poder, también es un bien social, un derecho llave que permite abrir y utilizar nuestros derechos. “El derecho a saber permite conocer, y en el caso de las mujeres creemos que es muy importante para su vida cotidiana, para mejorar sus condiciones de vida y para exigir que se respeten sus propios derechos”.

Muestra “En otra piel”. Foto EE: Cortesía Dinazahar García/ Latitudespress.com

Agrega que la información sirve para exigir que se respeten nuestros derechos, que se mejore la vigilancia a las autoridades que se encargan de los feminicidios, abusos y delitos que se cometen contra nosotras. “Exigir para que las autoridades estén no solamente bajo la lupa y rindiendo cuentas, sino para que cumplan con su deber”.

Concluye que desde el Inai existen numerosos mecanismos que se han instrumentado para facilitar el acceso a la información para las mujeres, para una vida libre de violencia, por ejemplo la Plataforma Nacional de Transparencia, el Centro de Atención a la Sociedad y los micrositios que ponen a disposición temas muy específicos.

Sobre la muestra:

La muestra se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia y podrá visitarse desde el 18 y hasta el 27 de noviembre en el Museo de la Mujer (República de Bolivia 17, Centro Histórico, Ciudad de México).

