En el mundo editorial de la moda hablar del mes de septiembre es sinónimo de la fecha más importante porque es cuando las revistas: Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Nylon Cosmopolitan, Glamour, New York Magazine, Marie Claire, Teen y W Magazine, hacen una especie de competencia y crean ediciones de grandes volúmenes con portadas impactantes en las que se revelan las tendencias anuales, además es la fecha en la que tradicionalmente se está cerrando el año con un sinfín de pasarelas que muestran lo que se usará en primavera/verano del año entrante en París, Nueva York, Londres y Milán.

Esta especial edición es quien dicta las tendencias además de convertirse en una revista coleccionable por el contenido artístico que encontramos dentro. Invitan a las celebridades más codiciadas a que participen en sus ediciones, se hacen enormes shootings con modelos icónicas y hasta han puesto en portada a la realeza.

El September Issue es tan especial porque se revelan las tendencias anuales, los secretos del mundo fashion y hasta lo que ha funcionado del lifestyle. Para la edición del 2020 las 26 ediciones en el mundo de la revista Vogue, también conocida como “la biblia de la moda”, se unieron por primera vez en sus 128 años de historia bajo un mismo hilo conductor que es la esperanza.

Vogue Hope, es el proyecto en el que todos los directores editoriales de la revista contribuyeron con el portafolio de fotografía, arte y reportaje, representando lo que el tema de la pandemia significa personalmente para ellos.

La edición del mes de septiembre —que ese edita en 19 idiomas—, comenzó a planearse desde febrero en el encuentro editorial que tienen los directores en París y se publicará en las ediciones en España, Reino Unido, Australia, Arabia, Brasil, China, República Checa y Eslovaquia, Alemania, Grecia, Hong Kong, India, Italia, Japón, Corea, México y Latinoamérica, Países Bajos, París, Polonia, Portugal, Rusia, Taiwán, Tailandia, Turquía, Ucrania y Estados Unidos.

En entrevista Karla Martinez de Salas, directora Editorial de Vogue México y Latinoamérica, relató a El Economista que esta edición además de hablar de moda, se enfocará sobre temas relacionados con el trabajo en equipo, la erradicación del racismo, la inclusión y el respeto por la comunidad LGBTQ+, la importancia de consumir local y la emergencia climática por la que estamos pasando con la finalidad de proyectar un mundo lleno de esperanza invitando a sus lectores y al mundo en general a la reflexión sobre estos temas.

Hacer una edición histórica mueve sentimientos, pensamientos y hasta cambiaron los planes de lo que se pensaba lanzar en el September Issue, cuestión que no fue un obstáculo y se aprovechó de la mejor manera. Karla Martínez, asegura que la pandemia los hizo ser aún más creativos en la elaboración de este número y del contenido que distribuyen en la parte digital.

La forma en la que la revista tuvo que elaborarse fue en total comunicación del equipo vía digital, tomando en cuenta que este número especial se comienza a elaborar con muchos meses de anticipación.

“Llevamos desde abril aterrizando la idea y fue super chistoso porque Japón, por ejemplo, saca su edición de septiembre en agosto y nosotros en septiembre. Fue difícil coordinarnos entre todos los países, pero es un proyecto super lindo que ha tenido un mensaje muy positivo, hablar de la industria de la moda y lo importante que es en cada país y apoyar a las pymes y a las artesanas es una parte fundamental de México y Latinoamérica”, dijo Martínez.

Páginas que van más allá de la moda

Cuando se piensa en la edición de septiembre la gran incertidumbre corre en saber quién será la portada de la revista, lo cual la directora de Vogue México nos dio un adelanto contándonos que para la edición están de protagonistas tres mujeres que representan en todo el sentido de la palabra a Latinoamérica.

“Vamos a poner tres portadas y dentro de esa portada tenemos retratos de diferentes mujeres, tenemos a cineastas, actrices, una chef y nos platican de su vida, sus logros y luego verán unas cartas de México y Latinoamérica que son de artesanas y activistas”.

Año con año Vogue, lanza dos versiones que son: Vogue México y Vogue Latinoamérica. La edición para América Latina es la que está enfocada en el September Issue, leeremos diferentes voces, cartas largas, cortas y una poeta mexicana oriunda de Veracruz, que da voz a los migrantes. “Tenemos a una cantante que escribió su carta en lengua Quechua —Idioma originario de los Andes peruanos que se extiende por la zona occidental de América del Sur a través de Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Perú y Colombia— una peruana y una boliviana que le dieron un premio por parte de la ONU”.

Cada país le puso su toque, hay un portafolio de esperanza en donde cada uno escogió una foto que representa su territorio y va a salir en las 26 ediciones. Para México y Latinoamérica seleccionaron la imagen de pescadores en el lago de Pátzcuaro, Michoacán de la autoría del fotógrafo Stefan Ruiz. “La escogimos para reflejar lo que es trabajar en equipo, esos pescadores salen siempre en grupo a trabajar y es un poco de lo que quisimos demostrar, a pesar de vivir en países donde hemos tenido muchas adversidades, el trabajo en conjunto siempre te ayuda a salir adelante, eso es Latinoamérica, siempre hay una hermandad que nos ha ayudado a vencer nuestros obstáculos”, comentó Karla Martínez.

En años anteriores el September Issue se engalanó con la participación de Licett Morillo, Manuela Sánchez, Annibelis Baez y Ambar Cristal Zarzuela, las top models dominicanas que ya conquistaron las grandes pasarelas del mundo usando la premisa “Esta es la moda que nos une”, mientras que en la versión británica, Meghan Markle, la duquesa Sussex, estuvo como editora para la revista en la que también tuvo participación de Salma Hayek y Jane Fonda, bajo el lema “Forces for change”.

El mundo de la moda va más allá de solo la estética o de ver algo bonito, es una manifestación del sentir y pensar de la sociedad. La moda está pasando por un momento clave en el que se camina más lento pero mejor analizado, así como el repensar nuestra manera de consumir e incluso nuestro comportamiento ético y social, este tipo de contenido, que es tan especial en el mes de septiembre nos da orientación y un gran respiro artístico visual de lo que es el estilo de vivir.

“Amo el otoño y esta vez va a ser diferente, pero se me hace increíble que pudimos unirnos todas las Vogues y poder contar un mismo mensaje, creo que mucha gente piensa que Vogue es solo moda y que sólo hablamos de tendencias y sí se habla de lo más nuevo del fashion, pero también hablamos de lo que está pasando en nuestro mundo y en la cultura en general. Me enorgullece mucho leer todas las cartas, juro que cuando me llegó una se me salieron las lagrimas de poder contar estas historias, estoy muy emocionada”. afirmó Karla Martínez.