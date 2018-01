“Estamos convencidos que el Tec de Monterrey debe ser un referente en la producción y divulgación científica a nivel nacional e internacional”, expresó David Garza Salazar, Rector del Tecnológico de Monterrey, durante la inauguración del 48° Congreso de Investigación y Desarrollo de esta institución.

Dijo que hoy vivimos en un mundo cambiante que hasta hace pocos años no hablaba de Brexit, o de renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero lo más interesante, dijo, es lo que va a seguir pasando en los próximos 10 o 15 años, transformación de empleos, internet de acceso universal y mayor necesidad de agua y energía. Por ello habló de las grandes oportunidades que se presentan para México y lo importante que es seguir promoviendo la investigación y la innovación para el desarrollo de nuestro país desde las instituciones privadas que poco a poco van transformado su razón de ser.

Con el propósito de seguir incentivando este fin, uno de los eventos cumbre de este Congreso, es el premio a la investigación e innovación Rómulo Garza. En su edición 2017 el Premio Insignia -máximo galardón-, fue para el investigador Bryan W. Husted, de la EGADE Business School, quien al recibir el premio dijo sentirse agradecido con la vida, la cual no se construye en un día, y en la que los maestros marcan un parteaguas en las decisiones.

Para la modalidad de Artículo publicado en revistas de alto factor de impacto el ganador fue Arturo Santos García de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, por el artículo “Interim results from the international trial of Secon Sight’s visual prosthesis”, publicado en la revista internacional Ophthalmology en 2012. El Premio por Libros/eBooks publicados fue para Bonnie J. Palifka, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, por la obra Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, second edition” y el premio Rómulo Garza para alumnos por proyectos con componentes de investigación e innovación fue para el proyecto Modulation of Neural Activity During Guided Viewing of Visual Arts.

Uno de los grandes temas: La edición genética

Dentro del Congreso, el tema de la edición genética tuvo un espacio destacado como una de las áreas de la investigación más promisorias y a la vez controversiales para la raza humana. En voz de investigadores mexicanos de talla internacional distintas variables se pusieron en la mesa de discusión.

“Con la edición genética hoy los investigadores en países como el nuestro se pueden hacer preguntas que antes parecían imposibles y que estaban acotados a los grandes laboratorios”, dijo el doctor Xavier Soberón Mainero, director del Instituto Nacional de Medicina Genómica, es una ciencia que con su democratización, se está desatando la creatividad. Hoy podemos tener protocolos de terapia génica completamente nacionales, pues la tecnología así lo está permitiendo.

Pero no es tan sencillo, aseguró el doctor Ramiro Ramírez Solís, profesor de la UTHSA-San Antonio, “estas técnicas traen mucho beneficio, pero ese aspecto no se enfatiza y las personas que estamos de acuerdo en el uso de transgénicos siempre estamos a la defensiva, además, es mucho más fácil asustar a la gente que proveerla de información”.

Por ello los ponentes coincidieron en que estos temas no están exentos de una deliberación muy seria sobre las implicaciones que tienen y el actuar con responsabilidad seguridad y transparencia.

De manera particular, el doctor Soberón habló del sistema CRISPR/Cas utilizado para la edición de genes, el cual resulta ser 100 veces más eficiente que sus predecesores, “esta tecnología que está revolucionando las ciencias biomédicas, agrícolas y en general toda la ciencia experimental en organismos superiores de biología surgió de ciencia básica, si hubiéramos estado atenidos a lo que los organismos financiadores dicen qué tiene que ser útil, nunca se hubiera investigado este sistema”.

Soberón hizo hincapié en que desde la primera secuencia del genoma humano que se terminó en 2003 y costó 3 mil millones de dólares, hoy prácticamente se ha llegado a la secuenciación de un millón de personas y se ha abaratado un millón de veces. “No hay tecnología en la historia de la humanidad que haya tenido esa evolución con ese nivel y con gran cantidad de datos”.

Desde sus aplicaciones médicas, el también investigador pidió permitir y fomentar reguladamente la terapia génica somática (modificación de células en personas ya nacidas y que sirve para curar enfermedades) y discutir de manera separada la edición de la línea germinal.

Por su parte, el doctor Luis Herrera Estrella Profesor del CINVESTAV, habló de la aplicación de estas tecnologías en la agricultura, el cual es posible que sea el ámbito donde mayor impacto pueda tener la edición genética.

Dijo que es parte de las revoluciones biotecnológicas que ha habido en la agricultura: Primero, la domesticación de cultivos como el del maíz, tomate, chile, donde a partir de una planta silvestre no comestible y con baja productividad, se logró tener estos productos. Posteriormente fue el mejoramiento genético sistemático, donde la idea era incrementar la productividad. La tercera revolución es la verde con híbridos y agroquímicos que da un salto en la productividad por hectárea en los alimentos y que ha ayudado a la satisfacción de la demanda en el mundo.

Lo siguiente son las plantas transgénicas, que desde la perspectiva del doctor, han sido muy satanizadas pero con grandes logros y dio el ejemplo del algodón que en pocos años aumentó su productividad y disminuyó la aplicación de fertilizantes.

Concluyó que los alimentos con edición genómica son los organismos más estudiados antes de llegar al mercado, por lo que su discusión debería ser más abierta.