L’Oréal y UNESCO premian talento femenino en la ciencia

El premio para las mujeres en la ciencia, L’Oréal-UNESCO-AMC-Conalmex, reconoció en este año a ocho científicas por su talento y aportación al progreso del mundo. “Una ciencia sin perspectiva de género es una ciencia limitada”, expresó Kenneth Campbell, presidente y CEO de L’Oréal México, por ello desde la creación del premio para mujeres en la ciencia en 1998, se han reconocido y visibilizado a más de 3,800 investigadoras en 110 países, en México ya son 16, años convirtiéndolo en el máximo reconocimiento local para la mujer científica.

“Cuando era pequeña me cuestionaba por qué cuando una persona enfermaba no lograba una cura, yo quería descubrirlo y hacer algo. Durante mi formación mi familia fue muy importante, ver a mi madre abrirse camino en la ingeniería, en un área ocupada por hombres fue clave. Hoy sé que la ciencia necesita de mujeres porque podemos aportar nuevas perspectivas en busca de la solución de problemas. Es el momento de abrirnos paso en diversas áreas y qué mejor que divulgando lo que hacemos, para que más niñas se puedan sumar a esas actividades”, fueron las palabras de Elizabeth Bautista Rodríguez, una de las investigadoras premiadas, quien dijo sentirse emocionada y con total admiración por sus colegas.

En estos años, México suma 92 galardonadas, 13 de las cuales han sido reconocidas también a nivel internacional, de hecho, hace unos meses la investigadora mexicana Esperanza Martínez, recibió en París el premio internacional L'Oreal-UNESCO para las mujeres.

“Basados en la fuerte convicción de que el mundo necesita de la ciencia y la ciencia de las mujeres, nuestra misión es darles el lugar que se merecen, nos propusimos lograr una participación de la mujer en la ciencia en igualdad de condiciones y más mujeres en los lugares más altos de la investigación científica”, recalcó Campbell.

Dijo que, partiendo de la visión de crear la belleza, el tema del empoderamiento femenino es la causa por la que han decidido intervenir con más fuerza y aumentar el premio en un 65%. “A pesar de que el premio tiene ya más de 16 años, creo que hay un antes y un después de la pandemia, después de unos momentos muy complicados nos dimos cuenta de que era todavía más esencial fortalecer ese compromiso e incrementar la dotación de forma significativa y queriendo tocar gente más joven”.

Concluye que la belleza en su expresión tiene que ser diversa, cada vez más inclusiva, “oponer belleza e intelecto en el siglo XXI ya no se lleva, lo que hemos visto es que para todas estas mujeres con una labor realmente encomiable a lo largo de años y años de investigación, su acción es bella, realmente importante y cambia vidas. El intelecto forma parte de esa visión de la belleza”.

Un ecosistema todavía hostil

Frédéric Vacheron, Representante de UNESCO en México, recordó a Katya Echazarreta, quien en junio se convirtió en la primera mujer nacida en México que viajó al espacio. “Fue una noticia nacional y es porque desafortunadamente estas historias de éxito son demasiado escasas”.

Dijo que para responder a los retos a los que se enfrenta el mundo necesitamos nuestras mentes científicas más brillantes sin embargo solo 1 de cada 3 científicos es mujer, “esta clara disparidad no solo dificulta nuestra capacidad para encontrar soluciones a nuestros retos comunes, sino que nos impide también construir las sociedades que necesitamos”.

Hizo hincapié en que en el mundo académico las mujeres también son subrepresentadas, de acuerdo con el informe de la Unesco 2021, a las mujeres se les conceden menos fondos para la investigación y tienen menos posibilidades de promoción, igualmente tienen menos presencia en la dirección de las empresas y en los puestos técnicos de la industria tecnológica. Pero este premio nos revela que este panorama puede cambiar, con historias de mujeres que han sabido sortear las adversidades y abren camino para que más mujeres accedan a estos espacios de forma segura y sin prejuicios

Gracias a que este premio da visibilidad a nuestras científicas, las grandes mujeres mentoras pueden mostrar a las jóvenes y niñas el camino hacia el liderazgo a través de sus carreras en el mundo académico y la investigación en las empresas, estoy seguro de que así tendremos más historias mexicanas de éxito”, dijo el jefe de la Oficina de la UNESCO en México.

Por su parte, la doctora Rachel Mata Essayag, reconocida en la categoría de Trayectorias Consolidadas, expresó: “Gracias a este premio yo podré continuar realizando mis investigaciones y llega en un excelente momento donde la ciencia en México ha sido golpeada por la falta de recursos, llegó en un momento fabuloso (…) Mi consejo para las jóvenes que inician su carrera, es que no tengan miedo, es difícil comenzar, pero vale la pena seguir intentando, salir adelante, buscar recursos y financiamientos como este u otros a nivel internacional, la ciencia a mi me ha dado mucho gozo y me encanta dedicarme a esto, es mi vida, ojalá lo sea para más mujeres”.

Las galardonadas

En la categoría Talentos Nacientes, se entregaron cinco becas por 110,000 pesos, para mujeres con grado doctoral que están trabajando en estudios científicos en instituciones de educación superior o centros de investigación mexicanas. Las premiadas en esta edición fueron:

Alma Nayeli Rodríguez Vázquez, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara.

Ana Laura Ramírez Ledesma, del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Química de la UNAM.

Diana Leticia Salcedo Oropeza, del Instituto de Biología de la UNAM.

Elizabeth Bautista Rodríguez, de la Facultad de Biotecnología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Gabriela Hurtado Alvarado, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.

Por otra parte, en la categoría Trayectorias Consolidadas, el premio otorgado fue de 200,000 pesos y se reconoció a:

Elisa Leyva Ramos, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Rachel Mata Essayag, de la Facultad de Química de la UNAM.

Rosa de Guadalupe González Huerta, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional.

