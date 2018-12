El rap se impuso este viernes en los Grammy con ocho nominaciones para el rapero californiano Kendrick Lamar y siete para Drake, en un tablero más femenino que en ediciones precedentes, reflejo de las grandes reformas implantadas por la institución.

La película de Marvel "Pantera Negra" llevó a Lamar al frente de las nominaciones de los premios más importantes de la música en Estados Unidos, donde las mujeres también consiguieron una fuerte presencia con Cardi B, Lady Gaga y la cantante de folk-rock Brandi Carlile nominadas en las categorías más importantes.

Se trata de un nuevo triunfo para el rap estadounidense, categoría a la que le cuesta imponerse en el palmarés final y que no se alza con el premio más importante, el Grammy al álbum del año, desde hace 14 años.

Kendrick Lamar, de 31 años, ya ha ganado 12 premios Grammy, cinco de ellos por su álbum "DAMN" en la última edición, y este año es el álbum inspirado en el filme "Pantera Negra" el que le ha valido las ocho nominaciones.

Kendrick Duckworth, su verdadero nombre, ha producido y coescrito todas las canciones e interpreta varios de los temas y está es la cuarta vez que está nominado al mejor álbum del año, Grammy que por ahora no ha conseguido ganar.

Siempre en el género hip-hop, Childish Gambino logró cinco nominaciones y está presente con fuerza en las categorías grabación del año y canción del año con su tema "This is America", repleto de referencias sociales y políticas.

El anuncio de las nominaciones supone sin embargo un revés para Beyoncé y Jay-Z cuyo álbum "Everything is Love" fue acogido favorablemente por la crítica pero no ha conseguido ninguna nominación.

La sorpresa H.E.R.

Otras grandes ausentes son Taylor Swift y Ariana Grande, que no se encuentran en las categorías principales.

No obstante, la lista de nominaciones da cuenta de la evolución reclamada por parte de la industria musical, con mucha más presencia femenina.

Cinco de los ocho nominados en la categoría álbum del año son mujeres, proporción que aumenta a seis de ocho en la categoría de mejor nuevo artista, considerado uno de los cuatro grandes premios de los Grammy.

Criticada durante la última ceremonia, la Academia de la Grabación, el órgano de representación de los profesionales de la música en Estados Unidos, se ha embarcado en una serie de reformas encaminadas a favorecer la diversidad de sus miembros y el palmarés de los Grammy.

La Academia ha ampliado en las cuatro categorías principales la cifra de nominados de cinco a ocho y ha creado un grupo de trabajo sobre la diversidad en respuesta a las críticas de que el show era demasiado masculino y blanco.

Además ha adoptado el voto electrónico para incitar a los jóvenes músicos a participar, y propone a 900 artistas de diversos perfiles ser miembros para reforzar la representación y la legitimidad de la institución.

En ediciones precedentes varias mujeres se alzaron con los principales premios, especialmente Adele y Taylor Swift, dos veces ganadoras del Grammy al mejor álbum del año.

Más sorprendente que los grandes nombres de la música, la cantante estadounidense H.E.R. aparece también en las primeras posiciones en esta 61 edición, con cinco nominaciones para un estilo particular que combina R&B con soul.

H.E.R. también competirá en la categoría de mejor nuevo artista, junto con Chloe x Halle, el cantante de música country Luke Combs, la cantante pop británica Dua Lipa, Greta Van Fleet, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith.

El rock estuvo ausente en las tres principales categorías de las nominaciones del jueves. El hip hop y R&B superaron al rock por primera vez en 2017 como el mayor género musical en Estados Unidos, de acuerdo a un reporte de Nielsen Music.

En la categoría de Mejor álbum de música alternativa, se disputarán el galardón los Arctic Monkeys con "Tranquility Base Hotel + Casino”; "Colors” de Beck; "Utopia” de la cantante islandesa Bjork; "American Utopia” del exlíder de los Talking Heads, David Byrne; "Masseduction” de St. Vincent.

Los Premios Grammy, que son elegidos por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, serán entregados en una ceremonia que se realizará el 10 de febrero en Los Ángeles.

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 10 de febrero en Los Ángeles tras un breve paso por Nueva York el año pasado.

(Con información de Reuters)