La marca de moda Italiana Gucci, cumplió el pasado 1 de noviembre, 100 años de existir en la industria de moda de lujo. Bajo la dirección de Alessandro Michele, quien se ha encargado de la marca desde enero del 2015, el centenario de esta presitigiosa casa de moda hizo brillar aún más al Bulevar de Hollywood en Los Ángeles, con su colección “Love Parade” Primavera Verano 2022.

Desfilaron sobre la avenida que da saliendo del Teatro Chino de Grauman, las y los modelos salían de la puerta central del teatro, fue una cuadra completa la que se llenó de glamour. Los asistentes estaban sentados en sillas de madera con el respaldo y el asiento de tela marcadas con el logo de Gucci, como las que usan los directores de cine en los rodajes. Los asistentes vieron el desfile codo con codo sobre la banqueta del Paseo de la Fama de Hollywood, la icónica avenida que está decorada de estrellas con nombres de celebridades.

Fue una colección inspirada en las historias de cine que le contaba su madre a Alessandro, en la sastrería de los años setenta y en las películas de vaqueros, así como los vestidos con referencia al estilo del diseñador de modas y director de cine Tom Ford, quien también fue director de Gucci y de Yves Saint Laurent. Se vieron plumas, transparencias y estampados con la finalidad de brillar y con atuendos para todos. Fue una pasarela pensada en todos los tipos de cuerpos y para todos los géneros. Estuvo llena de color, sensualidad y diversión: se musicalizó con canciones que tienen potencia en sus tonalidades y en su letra, así como el mensaje que nos dio Michele con la ropa, bajo el ritmo de “Big Time Sensuality”, “All is Full Of Love” y “Jóga” de la artista islandesa Björk.

El bulevar se llenó de un sinfín de celebridades para presenciar el show que tradicionalmente la marca de lujo Gucci suele hacer en sus pasarelas, entre ellas, la actriz mexicana Salma Hayek, la actriz y cantante Miley Cyrus, la modelo y actriz Dakota Johnson, la cantante y compositora Billie Eillish, el actor, cantante y productor Jared Leto y quién se sumó a los modelos para desfilar uno de los atuendos que Alessandro Michele seleccionó para él, así como el actor Macaulay Culkin que de igual forma modeló.

El diseñador italiano, Michele, seleccionó a tres modelos mexicanas que engalanaron e hicieron vibrar esta pasarela que se bautizó “Love Parade”, como el festival de música electrónica que se originó en Alemania en 1989, en el que se hace más experimental acudiendo con atuendos que tengan propuesta.

Las modelos mexicanas elegidas fueron: Cici Tamez, modelo transgénero; Jennifer Garza, y Karime Bribiesca. Estas modelos cumplen con la esencia que quería presentar el director de la firma, son tres tipos de cuerpos, cara y personalidad que no hay similitud entre ellas, pero sí hay una gran fuerza para destacar como las mexicanas que desfilaron para Gucci.

Foto: Cortesía

De la tierra tapatía a las cuatro capitales del mundo de la moda

Bribiesca compartió en exclusiva para El Economista su experiencia en Gucci y su trayectoria.

“Desde que tengo memoria jugaba a ser la Barbie Modelo” dijo Karime Bribiesca.

Karime es originaria de Guadalajara, tiene 25 años y, debutó en el mundo del modelaje desde los 16. Su vida profesional la alterna viviendo en la Ciudad de México y en Nueva York y se ha convertido en uno los rostros más reconocidos y aclamados en la industria de la moda. Ha sido la portada de la revista Elle México, de la revista Gente Bien de Jalisco, ha estado en las páginas de la revista Vogue México, es la portada de la revista Grazia de Bulgaria este mes, ha desfilado para las colecciones de los diseñadores y marcas nacionales: Cancino, Alfredo Martínez, Julia y Renata, Kris Goyri, Pineda Covalin, Cihua, Alexia Ulibarri, Pink Magnolia y Lorena Saravia. Además ha dado conferencias para el tecnológico de Monterrey sobre su experiencia como modelo profesional. Su estatura de un metro con 78 centímetros, ojos color miel, sencillez, gracia y seguridad la han llevado a no quitar el dedo del renglón y a mantenerse en el mundo del modelaje.

En el 2011 debutó en Elite Model Look —agencia de modelaje de París—. Bribiesca comenzó su trayectoria con Fashion Week México y la buscaron para que también estuviera en Fashion Week Tokio y Fashion Week Nueva York. Ella ha estado presente en las cuatro ciudades principales de la moda: Nueva York, Londres, Milán y París.

Se le llaman las ciudades de la moda porque a partir de lo que estas capitales proponen se hacen tendencias a nivel mundial, es un centro clave para la industria del fashion. Estar en estas cuatro ciudades como modelo profesional es el objetivo por cumplir de toda top model y aunque Karime ya lo hizo, sus sueños y su trayectoria siguen creciendo.

En 2014 Karime, fue parte de la prestigiosa pasarela internacional de la firma 3.1 Phillip Lim, marca de moda homónima de lujo creada por Lim, diseñador taiwanés peculiar porque de manera anual presenta 5 colecciones para mujer —un diseñador tradicional mundial presenta dos colecciones anuales primavera-verano/ otoño-invierno—, y una para hombre, este diseñador desde el 2005 que presentó su pasarela en Nueva York ha obtenido el galardón de CFDa (Council of Fashion Designers of America), premio que se lo lleva el diseñador del año.

Este noviembre del 2021 Bribiesca desfiló en la pasarela de Gucci en la que también se festejaron los 100 años de aniversario de la firma italiana, en dónde lució un vestido lencero, que terminaba de manera recta arriba de la rodilla, en corte strapless, color beige de tela de encaje transparente, medias en color azul turquesa y de calzado. Portó unas zapatillas en color negro de plataforma con los dedos descubiertos que se cerraban con una pulsera en los tobillos. Vestido que pertenece a la parte sexy de la colección.

La modelo mexicana es parte de agencias de modelos en diferentes países: en México está con MMrunway, en Estados Unidos está con Fusion Models NYC, en Barcelona está con Sight Management Studio, en París está con Women Management Paris, en Londres está con Established Models, en Japón está con Donna Models y en Alemania está con Mirrrs Models.

Ser parte de tantas agencias como modelo y en diversas partes del mundo no es tarea sencilla, cada agencia tiene parámetros por cumplir, así como trayectoria por demostrar y con base a eso puedes o no pertenecer a alguna para seguir creciendo, estar en una agencia es como tener un certificado de garantía para quién te contrata.

Modelando para Gucci

“Todo fue súper espontáneo, la casa Gucci pidió a las modelos directamente”, dijo Bribiesca. "Estuve a dos días antes del Fitting (prueba y ajuste de ropa) conociendo al diseñador Alessandro, después me hicieron las pruebas con la ropa y seguido nos confirmaron. El lunes 1 de noviembre hicimos el ensayo y el martes 2 de noviembre fue el desfile”.

Comentó que ser seleccionada para la pasarela de Gucci fue sorpresivo y de un día para otro, una práctica común de los diseñadores de moda internacionales. “Ser parte de la pasarela de Gucci fue tan mágico que hasta ahorita me sigue costando trabajo expresar, pero definitivamente es una de las mejores experiencias en mi carrera”.

La vida de las modelos es ajetreada, viven de casting en casting, tienen que vestir con ropa en tonos neutros y deben cumplir con cierta apertura para lo que las marcas requieran, incluyendo tipo de maquillaje, vestimenta o cambios de ciudad si es necesario. Al preguntarle sobre malas experiencias en su profesión nos comentó que “Con lo que más he lidiado es con discriminación por apariencia y racismo por nacionalidad. También creo que en general he aprendido y esas experiencias me han hecho crecer”.

El aprendizaje que ha tenido durante sus años de trabajo le han enseñado que “es una carrera en la que tienes que tener mucha paciencia, debes tener muchísima disciplina y debes ser constante porque estás abierta al rechazo 24/7 y los 365 días del año. Tu carrera depende de terceras personas y por una u otra cosa en algunas ocasiones no te van a aceptar.

Es muy importante confiar en uno mismo y si no crees en ti y si no te aceptas como eres nadie más lo va a hacer, muy importante lo que tu reflejas al exterior” dijo Bribiesca.

Foto: Cortesía

La top model en tono bromeante comentó que siempre opta por vestir cómoda y en tonos negros, sus marcas preferidas son Chanel, Tom Ford, Givenchy y Dior, es fanática de las tortas ahogadas, como buena oriunda de Guadalajara, le gustan las gomitas de dulce y los mazapanes.

Karime además de tener todo su enfoque en el mundo de las pasarelas también es estudiante de diseño de interiores, uno de sus objetivos es poder algún día juntar sus dos pasiones: el diseño de interiores y el modelaje. La trayectoria de 9 años de la ya reconocida top model mexicana, volvió a tomar fuerza con su presencia en esta pasarela de Gucci, en el bulevar de Hollywood donde las estrellas suelen estar de alguna u otra manera. Qué orgullo ver a rostros nacionales brillar por el mundo.