El Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, es una opción oportuna para atender a los jóvenes que no estudian ni trabajan en el país y que están lejos de ser ociosos, pues en realidad lo que no tienen son las mismas oportunidades.

Así lo concluyó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en la investigación sobre “Millenials en América Latina y el Caribe, ¿Trabajar o estudiar?” , en el que se analizan los problemas que atraviesan los jóvenes en nueve países de América Latina y el Caribe.

En el caso de México, Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del CEEY, reportó que los jóvenes que se encuentran en esta situación tienen menos oportunidades, e incluso presentan expectativas salariales menores a los salarios observados en el mercado laboral. Además, dicha aspiración resulta todavía menor entre los jóvenes que no estudian y no trabajan.

Destacó que en el análisis del caso mexicano también desmonta la idea preconcebida sobre que los “ninis” son jóvenes “ociosos” o “flojos”. Por ejemplo, la encuesta permitió conocer que los jóvenes que no estudian y no trabajan dedican buena parte de su tiempo al trabajo no remunerado (si se compara el tiempo que declaran como de ocio, no se observa una diferencia significativa entre los que no son catalogados como “ninis”), como el cuidado de otras personas (la población nini le dedica casi 70% más de tiempo que los demás) y las labores domésticas (reportaron el doble de horas para esa actividad).

Durante la presentación se mencionó que es bienvenido el nuevo programa del gobierno federal entrante, Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a la población de jóvenes en México que no estudia y no trabaja. Recordaron que dicho programa busca beneficiar a 2.6 millones de jóvenes entre 18 y 29 años de edad: 300 mil becas de 2,400 pesos mensuales para jóvenes de bajos recursos que quieran realizar estudios universitarios; y 2.3 millones de becas de 3,600 pesos mensuales para jóvenes a los que se vinculará con centros de trabajo en donde recibirán capacitación y tutoría.