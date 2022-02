La violencia está en nuestra sociedad y la educación en la escuela o la familia no pueden hacer sino prevenir contra ella, ofrecer conductas alternativas, convencer a los neófitos de que la violencia siempre acaba demoliendo a quien más la emplea”.

Fernando Savater, escritor y filósofo.

La escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania y el ingreso de tropas rusas en territorio ucraniano al cierre de la semana pasada han comenzado un desplazamiento humano forzado en el interior de Europa como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Al menos de primera instancia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que cerca de 100,000 ucranianos han tenido que huir de sus hogares hacia países vecinos como Rumania, Polonia, Hungría y Moldavia.

Las implicaciones de una guerra son múltiples y el mundo del arte no es la excepción. Durante los recientes días, artistas rusos, ucranianos y del resto del viejo continente se han pronunciado en contra de las medidas beligerantes del gobierno encabezado por Vladimir Putin contra su país vecino.

Este sábado, la soprano rusa Anna Netrebko, una de las cantantes de ópera vivas más influyentes del mundo, escribió a través de sus redes sociales:

“Estoy en contra de la guerra. Soy rusa y amo a mi país, pero tengo muchos familiares y amigos en Ucrania y el dolor y sufrimiento que viven en este momento me rompe el corazón”.

La soprano ha sido condecorada con dos de las distinciones más importantes en su país, el Premio Estatal de la Federación Rusa en 2004 y el premio al Artista del Pueblo de Rusia en artes escénicas, ambas distinciones de manos del propio presidente Putin.

Más adelante en su texto, agregó en ruso e inglés: “obligar a los artistas o a cualquier figura pública a expresar sus opiniones políticas y condenar a su patria es inaceptable. Debería ser una elección libre para todos”.

Con esto último, Netrebko defendió al director de orquesta ruso Valery Gergiev, quien es director del Teatro Mariinsky y de la Filarmónica de Múnich desde 2015 y quien no ha ocultado su cercanía con el mandatario ruso e incluso apoyó públicamente la invasión de Crimea en 2014. Al cierre de la semana pasada, Gergiev fue abucheado durante un concierto en el teatro La Scala de Milán.

La defensa de Netrebko en particular se dio después de que La Scala exigiera al director que fijara su postura pública por el cese de las tensiones, sin embargo, el director no se pronunció al respecto. A la presión se sumó este sábado el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, quien a través de un comunicado público declaró: “si Valery Gergiev no adopta una postura clara para el lunes, ya no podrá seguir siendo el director titular de nuestra filarmónica”.

Artistas protestan

Otra de las voces del mundo del arte que se han pronunciado sobre el conflicto bélico es la performer serbia Marina Abramovic.

“Nací en Yugoslavia, un país que floreció (de la mezcla) de las culturas de Occidente y de Rusia del este. En los últimos años he trabajado en Ucrania y he podido conocer a su gente, su orgullo, fortaleza y dignidad. Reitero mi solidaridad con ellos en estos momentos tan complicados. Atacar a Ucrania es atacarnos a todos, es atacar a la humanidad y esto tiene que parar”, declaró la artista a través de un video.

Por su parte, el artista visual ucraniano Aljoscha, conocido por sus instalaciones orgánicas y por ser impulsor del movimiento bioismo o biofuturismo, con exposiciones en solitario en museos de toda Europa y Estados Unidos, se desnudó frente a la Estatua de la Madre Patria, en Kiev, Ucrania, sosteniendo una de sus esculturas y declaró:

“Condeno toda violencia contra la humanidad, animales o plantas. El sufrimiento y la guerra deben detenerse. No hay conflictos que tengan justificación y todos ellos son actos criminales (...) todo tipo de ideología humana es violenta per se: por ejemplo, esa idea de que una patria sanguinaria requiere de interminables sacrificios humanos”.

La cantante, feminista y performer Nadya Tolokonnikov, cofundadora de la banda disidente rusa Pussy Riot y quien fuera arrestada y puesta en prisión de 2012 a 2013 por manifestarse en contra del respaldo de la iglesia ortodoxa rusa hacia el gobierno de Vladimir Putin, lanzó una campaña de recaudación de fondos a través de la blockchain para ayudar a distintas organizaciones ucranianas que atienden a personas desplazadas por el conflicto.

“Las sanciones contra el Kremlin no fueron suficientes cuando Rusia anexó a Crimea en 2014, así que (Putin) encarceló a (Alekséi) Navalni (político opositor del gobierno ruso), convirtió la vida de las Pussy Riot y de otras activistas rusas en un infierno, a muchos nos obligó a huir y dejar nuestro hogar. Ahora comenzó otra guerra en Europa. ¿Cuándo va a ser suficiente?”, escribió la banda en Twitter.

