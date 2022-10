Guns and Roses: uno de los conciertos más esperados del año ya está aquí

Como parte de su gira mundial "¡Estamos de vuelta!", la banda estadounidense de hard rock Guns and Roses regresa a la Ciudad de México este viernes 21 de octubre después de un paréntesis de dos años debido a la pandemia global de Covid-19.

El lugar que celebra este evento es el Estadio Ciudad de Los Deportes (también conocido como Estadio Azul) y se espera que sea un espectáculo lleno de hard rock para todos los amantes del metal mexicano.

Guns and Roses seguramente sacudirá el estadio con 'Welcome to the Jungle', 'Knockin' on Heaven's Doors', 'November Rain' y, por supuesto, 'Sweet Child o' Mine', sin mencionar otros éxitos como el 'Mr. Brownstone' y 'Paradise City', que todos esperamos escuchar.

Después de venir de América del Sur, Axl, Duff y Slash, deleitaron a los fans de Mérida el 15 de octubre, y anoche (18 de octubre) Guadalajara disfrutó mucho de esta banda que durante más de tres décadas ha mostrado su poder en el escenario.

Después de la Ciudad de México, GnR va a Monterrey para tener otra presentación el 23 de octubre antes de continuar su gira por Oceanía y el sur de Asia.

Este ha sido un año glorioso para los fanáticos del metal mexicano y Guns and Roses, la guinda del pastel, añade combustible al fuego con este próximo concierto.

Personas de todos los ámbitos de la vida asistirán a este evento, ya que Guns and Roses ha sido una de las bandas favoritas de los mexicanos, como se demostró en todas sus presentaciones anteriores; y esta vez no será diferente.

Las entradas todavía están disponibles en Funticket.mx, así que consigue las tuyas antes de que se agoten.

Prepárate para uno de los mejores conciertos del año lleno de energía, solos de guitarra y fuegos artificiales.