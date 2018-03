Pese a que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas no entrega ningún monto económico a los ganadores del Premio Oscar, el prestigio del galardón, que se entregará este domingo a los mejores exponentes de la industria del cine, genera un efecto inmediato incluso con solo ser nominados.

Según una tesis con honores económicos de Colgate University, en la que se analizó el poder adquisitivo de los actores en los años anteriores y posteriores a su victoria, los ganadores de la estatuilla dorada experimentan un aumento en su salario superior a 81 por ciento.

Sin embargo, la tendencia no es igual para hombres y mujeres. De acuerdo con los datos del estudio, el mejor actor puede aumentar su salario hasta 3.9 millones de dólares después hacerse con el premio, mientras que a la mejor actriz le puede significar un aumento de 500,000 dólares.

Algo similar pasa con las producciones. Según un análisis de IBIS World, la mejor película puede generar por taquilla hasta 50% más que las demás. En 2014, con solo ser nominadas, nueve películas colectivamente ganaron 145.7 millones de dólares más, según el análisis de los datos de taquilla de Box Office Mojo.

Este año el filme ‘The Shape of Water’ lidera las nominaciones con 13, seguido de Dunkirk con ocho y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri con una menos.

Los nominados:

Mejor película

Call Me By Your Name – Timothée Chalamet

Phantom Thread – Paul Thomas Anderson

Darkest Hour – Joe Wright

The Post – Steven Spielberg

Dunkirk – Christopher Nolan

The Shape of Water- Guillermo del Toro

Lady Bird – Greta Gerwig

Mejor actor

Timothée Chalamet – Call Me By Your Name

Daniel Day-Lewis – Phantom Thread

Daniel Kaluuya – Get Out

Gary Oldman – Darkest Hour

Denzel Washington – Roman J. Israel, Esq.

Mejor actriz

Sally Hawkins – The Shape of Water

Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing Missouri

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Meryl Streep – The Post

Mejor director

Christopher Nolan – Dunkirk

Jordan Peele – Get Out

Greta Gerwig – Lady Bird

Paul Thomas Anderson – Phantom Thread

Guillermo del Toro – The Shape of Water

Mejores efectos visuales

Blade Runner 2049 – Ridley Scott

Guardians of the Galaxy Vol. 2 – James Gunn

Kong: Skull Island – Jordan Vogt-Roberts

Star Wars: The Last Jedi – Rian Johnson

War for the Planet of the Apes – Matt Reeves

Mejor película en lengua extranjera

Una mujer fantástica – Chile

El insulto – Líbano

Sin amor – Rusia

La herida – Suráfrica

The Square – Suecia

Mejor vestuario

Beauty and the Beast – Bill Condon

Darkest Hour – Joe Wright

Phantom Thread – Paul Thomas Anderson

The Shape of Water – Gullermo del Toro

Victoria & Abdul – Stephen Frears

Mejor canción original

Mighty River – Mudbound

Mystery of Love – Call Me By Your Name

Remember Me – Coco

Stand Up for Something – Marshall

This Is Me – The Greatest Showman

Mejor guion original

The Big Sick – Michael Showalter

Get Out – Jordan Peele

Lady Bird – Greta Gerwig

The Shape of Water – Guillermo del Toro

Three Billboards Outside Ebbing Missouri – Martin McDonagh

Los datos históricos de la entrega

Las películas que recibieron más premios Oscar son: El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey, Titanic y Ben Hur, con 11 premios cada una.

Solo El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003) ganó los 11 premios a los que estaba nominada.

La transmisión más corta del show de los Oscar fue en 1959, con solo 15 minutos.

Emma Thompson es la única actriz que ha ganado un Oscar por actuar y por escribir.

Walt Disney es la persona que más premios ha recibido, con 26 victorias.

