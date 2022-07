El GIFF es entrañable. He seguido la evolución del festival y su posicionamiento desde sus inicios. Quiero externar mi admiración profunda hacia Sarah Hoch y Ernesto Herrera (cofundadores) y no puedo más que sentirme honrada”.

Blanca Guerra, actriz homenajeada.

Un cuarto de siglo se dice fácil. Es mucho lo que puede suceder en cinco lustros de vida. Prueba de ello es el vendaval que en sólo dos años ha cambiado la vida cotidiana y cultural de la humanidad.

Del 21 al 31 de julio, en tres ciudades sede, el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), al tiempo que celebrará sus primeros 25 años de existencia, dará una amplia muestra de lo mucho que los años transforman a un encuentro que en el segundo año de pandemia perdió a uno de sus fundadores y ha hecho de sí no sólo un aparador para la exhibición de nuestra cinematografía sino un laboratorio de modelaje de nuevos talentos del séptimo arte mexicano e internacional.

Sin despegar un ojo de las condiciones pandémicas y las perpetuadas medidas sanitarias, la edición 25 del GIFF, a un par de semanas de su arranque, espera volver a llenar las salas de proyección en León, San Miguel de Allende e Irapuato, para pugnar una vez más con el canto de guerra característico del encuentro: ¡Más cine, por favor!, después de dos años de caminar por el alambre presupuestal y de salud.

En conferencia este martes, la directora del encuentro, Sarah Hoch, anunció que en la edición en puerta “estaremos revisando nuestros 25 años, celebrando los logros que el festival ha dado al cine nacional. Creo que el encuentro se reconoce como una plataforma de formación importante de nuevos talentos e historias, como un sitio para romper reglas y esquemas, para hablar sin pelos en la lengua y pelear todos los días por mayores condiciones y un mejor ambiente para el cine nacional y mundial”.

Preparan estrenos

Este, uno de los tres encuentros cinematográficos de mayor empuje nacional, volverá con un abanico de 181 películas en exhibición, entre ellas 30 estrenos mundiales, 68 estrenos nacionales y 28 continentales, con Croacia como país Invitado de Honor y las actrices Adriana Barraza y Blanca Guerra, así como la productora Mónica Lozano, como las homenajeadas de la edición, quienes ofrecerán sendas clases magistrales en el marco del encuentro fílmico.

Entre otros títulos se anticipó la premier latinoamericana de la cinta Crimes of the future, de David Cronenberg, mientras que en la gala del país invitado, en la ciudad de León, se proyectará el largometraje Murina, de la realizadora Antoneta Alamat Kusijanovic.

La migración, un fenómeno tan intrínsecamente humano como estigmatizado, será un tema central con la proyección del largo Home is somewhere else, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, y la cinta documental 100 ways to cross the border, un trabajo de la realizadora Amber Bemak que concentra su atención en el artista y performer chicano queer Guillermo Gómez-Peña y su trabajo sobre las fronteras.

Un festival pionero

“Pero el brazo que más amo es el espacio educativo del festival”, señaló Hoch al referirse al Rally Universitario y al certamen documental Identidad y Pertenencia, dos mecanismos que impulsan nuevos talentos para nuestra cinematografía, como Michel Franco y Amat Escalante, por ejemplo, quienes después han vuelto al festival para proyectar sus cintas como punto de partida para la promoción en el extranjero.

“El GIFF es el primer festival de cine en México que crea un brazo de industria en cuanto a producción y el primero en América Latina que crea una incubadora de coproducción”, destacó Hoch antes de resaltar que este año el encuentro tendrá un foco en el cine de animación con la presencia destacada de animadores croatas.

Festival Internacional de Cine Guanajuato

León, del 21 al 24 de julio

San Miguel de Allende, del 25 al 28 de julio

Irapuato, del 28 al 31 de julio

Viable, en septiembre

Profest promete no atrasar tanto los recursos

En representación de la Secretaría de Cultura federal, en particular del Programa Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), estuvo presente la funcionaria Mayola Martínez Cruz, integrante del equipo de coordinación del programa.

Desde la incorporación de los festivales de cine al Profest en 2019, estos han señalado que la entrega de los recursos hacia el cierre del año pone en aprietos la operatividad de los encuentros, mismos que adquieren y arrastran deudas, muchos por más de medio año, hasta que finalmente los recursos caen hacia el mes de diciembre. El Economista preguntó a la funcionaria si hay posibilidad de mejorar el flujo de los recursos.

“Dependemos mucho de los tiempos jurídicos, dado que la Secretaría de Cultura trabaja convenios para distintos programas y eso hace más lenta la entrega de los recursos (desde Hacienda), no obstante, este año esperamos que a más tardar en septiembre se haga la liberación de los recursos”, respondió.

La bolsa total de Profest este año fue de 38 millones de pesos para apoyar a 44 festivales de todo tipo, desde escénicos, musicales y de cultura alimentaria, hasta cinematográficos. El monto máximo otorgado para encuentros con más de 12 años de antigüedad, entre ellos el GIFF, fue de 2.8 millones.

“Estamos esperando que el próximo año aumente un poco más la bolsa para poder apoyar a más festivales”, confirmó Martínez Cruz y reconoció que se baraja la opción de lanzar dos convocatorias anuales del Profest, pero, aclaró: “dependemos mucho del presupuesto que nos vayan a otorgar”.

