La edición 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019 (FIL) fue presentada oficialmente este mediodía, en una conferencia de prensa presidida por Raúl Padilla López, presidente de la FIL; Ricardo Villanueva, rector general de la Universidad de Guadalajara, y Shrimati Das, directora del Centro Cultural de la India Gurudev Tagore.

En palabras del rector de la ya referida casa de estudios, "la FIL 2019 representa una de las mayores fortalezas de la Universidad de Guadalajara, y con mucho orgullo puedo asegurar que se ha constituido como un espacio para la difusión de la cultura, las artes y la ciencia, así como para el encuentro entre los profesionales de la industria editorial, entre editores, escritores y lectores". Asimismo, el funcionario universitario aseguró que "gracias al encuentro literario, la ciudad de Guadalajara, Jalisco y todo México se posicionan como el centro del mundo literario en español al recibir a más de 700 escritores de diversas lenguas, más de 800 mil asistentes y más de dos mil editoriales con casi 20 mil profesionales del libro".

Durante la conferencia de prensa, también se mencionó la presencia del país invitado de honor, India, nación que se distingue por su enorme escena literaria, así como por poseer una riqueza cultural, gastronómica y cinematográfica. "Por ello, estamos convencidos de que su presencia contribuirá a estrechar los lazos culturales entre ambas naciones", expresó Ricardo Villanueva.

Padilla López informó en su presentación que durante el acto literario se contará con la presencia del poeta mexicano David Huerta, quien este año ha sido merecedor del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2019. Además el público lector podrá escuchar a los escritores argentinos Luisa Valenzuela, quien será la encargada de abrir el Salón Literario "Carlos Fuentes", en tanto que Eduardo Sacheri presentará su más reciente novela, Lo mucho que te amé. Siguiendo con el ámbito literario latinoamericano, Mario Vargas Llosa impartirá una charla con motivo de los 50 años de publicación de su novela Conversación en La Catedral. El premio Nobel de Literatura 2010 también aprovechará su estadía en la FIL para presentar su más reciente obra narrativa, Tiempos recios.

El presidente de la FIL Guadalajara hizo público que en esta edición de la feria participará, igualmente, el guionista de historietas y director de cine Frank Miller, quien impartirá una charla dentro de las distintas actividades del Salón del Cómic; el estadunidense presentará su novela Maldita, coescrita con Thomas Wheeler, quien también será participante del programa. En el plano nacional, el Salón del Cómic contará con la presencia del escritor, historietista y diseñador gráfico mexicano Bernardo Fernández, Bef, recientemente entrevistado por la sección de Cultura de Notimex.

La FIL 2019 también le hará un espacio a la poesía, según se mencionó durante la conferencia de prensa, pues se contará con la presencia del poeta y ensayista estadunidense —nacido en India— Vijay Seshadri, ganador del Premio Pulitzer de Poesía 2014, quien será el encargado de abrir las jornadas en el Salón de la Poesía.

Aunado a toda la oferta literaria mencionada, el presidente de la Feria enlistó los nombres de otras personalidades del mundo de los libros, quienes charlarán con lectores durante los nueve días en los cuales Guadalajara se convertirá en el epicentro de la literatura a nivel continental; entre los escritores nombrados están Ángeles Mastretta, Antonio Muñoz Molina, Margo Glantz y Élmer Mendoza, así como el científico mexicano Antonio Lazcano, todos ellos participarán en la FIL Joven. Dentro de las jornadas de la Feria se efectuará un homenaje póstumo al mítico filósofo e historiador mexicano Miguel León-Portilla, fallecido el pasado martes 1 de octubre, y en el tenor de los temas investigados por el intelectual ya referido, se ofrecerá la conferencia titulada "500 años de la llegada de Hernán Cortés".

La literatura en una sociedad con tejidos sociales violentados

A pregunta expresa de Notimex, tanto Marisol Schulz, directora general de la FIL; como Karla Planter, coordinadora del Programa Académico del encuentro literario, también presentes en la conferencia, reflexionaron acerca de la importancia de la realización de una feria del libro como la celebrada año tras año en Guadalajara, con relación al contexto de descomposición del tejido social que desde hace varios años atrás padece la sociedad mexicana.

Schulz explicó que "en todos los foros académicos de la FIL ha habido discusión sobre temas de violencia en contra de periodistas; incluso el año anterior tuvimos un foro denominado Me too, concretamente relacionado con la violencia de género. El asunto de la violencia es algo que no podemos soslayar, lejos de omitirlo, queremos reflexionar sobre él. La literatura lo refleja: nos guste o no nos guste, la literatura da cuenta de lo que se vive, concretamente —por ejemplo— la literatura de la narcoviolencia está presente".

Planter, a su vez, afirmó que el Programa FIL Pensamiento y el Programa Académico históricamente han estado tratando la violencia en sus diversas formas, tanto las agresiones hacia periodistas, la de género, el problema de seguridad pública, la violencia padecida por los migrantes, así como el tema de los derechos humanos. "Sin duda es una de las asignaturas que están de manera latente y seguirá, tal como las nuevas luchas sociales, las agresiones que distintos luchadores viven, así como el análisis de políticas públicas hacia temas de este tipo, todo esto es una constante en la FIL", afirmó la integrante del comité organizador.

Fechas importantes

La edición 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se llevará a cabo del sábado 30 de noviembre al domingo 8 de diciembre de 2019, en la cual participarán 800 escritores provenientes de 37 países.