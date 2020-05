Un equipo de científicos coordinados entre Bélgica y Estados Unidos ha demostrado que una variante de los anticuerpos de las llamas, llamados anticuerpos VHH, responden de manera efectiva y positiva al combate del virus SARS-CoV-2, causante de Covid-19.

El martes 5 de mayo, el equipo científico compartió los resultados y los cometió al escrutinio de la comunidad científica a través de un artículo de la revista Cell, especializada en biología molecular.

En esta publicación, el equipo en Bélgica, encabezado por el virólogo molecular Xavier Saelens, investigador del Centro de Biotecnología Médica de la Universidad de Gante, y el equipo estadounidense, representado por el virólogo estructural Jason S. McLellan, investigador del Departamento de Biociencias Moleculares de la Universidad de Texas en Austin, sostienen que, a diferencia de los humanos, quienes producimos solamente un tipo de anticuerpos integrados por dos cadenas de proteínas que juntas toman la forma de Y, las llamas producen dos variantes: una de ellas es similar en tamaño y constitución a la de los humanos; otra, mucho más pequeña, con solamente un 25% del tamaño de las anteriores, que recibe el nombre de anticuerpos VHH.

Por su dimensión reducida, los anticuerpos VHH son capaces de entrar en contacto con las hendiduras de las coloquialmente llamadas proteínas espiga, o proteínas S, es decir, aquellas apéndices que se desprenden de la superficie del virus y dotan al mismo de una apariencia de corona, que miden aproximadamente 20 nanómetros de longitud y son las responsables de la adherencia del virus a los receptores de las células humanas.

El tamaño de los anticuerpos VHH, defiende el artículo, les permite acceder a resquicios del virus a los que los anticuerpos humanos no pueden, lo cual los hace más efectivos en la neutralización del virus. En adición, de acuerdo con lo declarado por el doctor Xavier Saelens al diario The New York Times, los anticuerpos VHH son fáciles de manipular, es factible unirlos o fusionarlos con otros anticuerpos, incluidos los humanos, y permanecer estables a pesar de las manipulaciones.

Los anticuerpos de estos mamíferos camélidos, al menos en el laboratorio, han probado su efectividad para mitigar el efecto nocivo de los virus SARS-CoV-1, causante del síndrome respiratorio agudo grave, y MERS-CoV, causante del síndrome respiratorio por coronavirus de Medio Oriente, los cuales, junto con el SARS-CoV-2, son patógenos zoonóticos (contagiados de animal a humano) que han causado epidemias o pandemias.

Con base en lo anterior, el equipo científico puso a prueba la efectividad de estos anticuerpos en el SARS-CoV-2a través de cultivos celulares. El resultado fue positivo en el efecto de inhibición. Los anticuerpos VHH, postula el equipo, fuero capaces de bloquear la interfaz de unión y así neutralizar la capacidad de adherencia del virus.

“El uso de VHH como productos biológicos en el contexto de una infección respiratoria es una aplicación particularmente atractiva, porque los VHH altamente estables se pueden nebulizar y administrar a través de un inhalador directamente al sitio de la infección”, sostiene el artículo, disponible públicamente para su revisión y agrega que “debido a su estabilidad después de un almacenamiento prolongado, los VHH podrían almacenarse como opciones de tratamiento terapéutico en caso de una epidemia. Aunque la terapéutica contra (los virus) MERS-CoV y SARS-CoV-2 es muy necesaria, la viabilidad de usar VHH para este propósito aún no se ha explorado adecuadamente”.

Una vez realizadas más pruebas de laboratorio y de contar con la aprobación de la comunidad científica, el equipo estará listo para comenzar las pruebas clínicas.

(Con información de CellPress y The New York Times).

Para conocer el artículo científico: https://www. cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30494-3#%20