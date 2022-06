Encaminados hacía el festejo de la marcha por el orgullo, la casa de Vans llenó sus salas de conferencias y talleres alrededor de la comunidad LGBTTTIQA+ por sus siglas: lésbico, gay, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales, queer, asexuales y más.

Este espacio reúne arte, música, cultura y deportes de acción urbano, está ubicado en la calle de Rubens #6, abrió sus puertas para todas/os, como desde el 9 de diciembre del 2021 lo ha hecho en la ciudad de México.

Estilismo sin género por Eos Hunt

Eos, es una persona no binaria, que se comunica con pronombres neutros, estudia estilismo, diseño de moda y moda en general, es parte de la agencia de influencers Croom. Es modelo, tiene 19 años y es creador de contenido en redes sociales.

Una persona no binaria es toda aquella que no tiene total inclinación con la orientación masculina o con la orientación femenina. Su comportamiento y vestimenta se complementa por ambos géneros.

Hunt dio un taller en el que partió con la importancia de tener personalidad y creatividad, fue dirigido a todo el público interesado en aprovechar el closet que tiene, así como descubrir con qué se sienten mejor, hablando de vestimenta.

Este taller fue uno de los principales entre el listado de actividades. Eos, domina la colorimetría, siluetas de cara y cuerpo así como la armonía que puede crear con la ropa en todos los tipos de cuerpos.

Los ejercicios que demostró dentro del taller “Estilismo sin género”, fue vestir a un hombre y a una mujer con prendas básicas que perfectamente podían usar ambos y fue agregando prendas con texturas, así como formas no tradicionales de usar ropa, por ejemplo: una camisa abotonada con una playera por encima y bermudas o en el caso de la mujer minifalda con un top y un gorrito de invierno.

Aquí lo que destaca es la posibilidad de poder jugar con la ropa teniendo la edad que sea, así como el género.

Este taller impartido por una persona que pertenece a la comunidad LGBTTTIQA+, hace que podamos encontrar un mundo de posibilidades al momento de pensar ¿cómo nos vamos a vestir al día siguiente? o para alguna ocasión, incluso en palabras de Eos dijo qué “todo es gradual, yo como persona no binaria me enfrenté al ¿qué va a decir mi mamá cuando salga de mi cuarto vestide con falda? La realidad es que poco a poco la gente de tu entorno se acostumbra y en la calle es el verdadero impacto, pero todo es gradual” como invitación a que nos atrevamos a jugar con nuestra ropa y a no juzgar la vestimenta de los demás.

El Arte, el mundo Queer y el Drag

La segunda conferencia más importante dentro de la casa de Vans fue la que impartieron Roberta Villarreal y Pablo Ávila, de Hablemos Arte. Roberta es diseñadora por profesión, pero la historia siempre ha sido su pasión. Creó una cuenta de Instagram llamada Hablemos Arte. Tal ha sido el crecimiento en la cuenta que a Roberta y hoy día da cursos de historia del arte a través de su página.

Pablo Ávila, también diseñador y apasionado de la moda ha logrado junto con Roberta hacer equipo y complementarse para compartir su conocimiento de la historia, del arte y la moda. La charla que impartieron con aforo lleno en uno de los salones más grandes de la House of Vans fue “La importancia de la comunidad LGBTTTIQA+ para el arte”.

Se hizo un recorrido a lo largo de la historia sobre los primeros enfrentamientos o lucha por el respeto hacia esta comunidad.

Para Roberta Villarreal “El arte sirve para plasmar las historias de la gente”, es así como se dio pie para estudiar obras de artistas de la comunidad como lo fueron: el escritor y poeta Oscar Wilde, la artista japonesa feminista Yayoi Kusama, el artista activista de arte callejero Keith Haring y el poeta y dramaturgo Salvador Novo, por mencionar algunos.

En palabras de los conferencistas sin estos personajes claves a lo largo de la historia, la comunidad no habría llegado hasta donde se ha llegado, con la erradicación paso a paso contra la homofobia y todo en pro de la igualdad e inclusión.

Se mencionó la importancia del arte Queer, así como la explicación de que es toda aquella persona cuya identidad está fuera de toda la norma heteropatriarcal.

Este arte nos lleva a conocer otras visiones, tan es así que estas expresiones han ayudado a que quienes lo practican puedan sentirse plenitud en cómo se ven física y se identifican mentalmente. Un claro y popular ejemplo es Frida Khalo, con sus autorretratos cuando se viste de traje simulando ser hombre.

Este arte nos ayuda a empatizar, entender sus luchas y su trasfondo y esto da pie al arte del Drag.

El Arte Drag describe a toda persona que hace un performance de masculinidad y feminidad exagerando los aspectos de género.

Khaar, lleva cuatro años haciendo drag. En la comunidad se le conoce como “La Venus de la basura” y es especialista en hacer vestuario con bolsas de basura. Usa materiales reciclados, fomi, cartonería y esto le hace destacar su lado punk en su performance.

Para Solórzano, “el drag es una forma de expresión artistica, en la que involucro otras disciplinas como vestuario, maquillaje y performance, con la creación de un personaje y habilidades. Siempre se trata de representar algo, ya sea haciendo show o hacia la moda”.

Es diseñador de profesión y se dedica a la ilustración. Desde pequeño es apasionado del mundo del terror, su criatura mítica favorita son las sirenas, la sangre, el cine de oro y el viejo Hollywood.

“Desde pequeño vi a las sirenas como una criatura sin género pero monstruosa, la idea de las sirenas siempre me ha encantado. Ellas toman la forma que el marino desea para encantarlos y ser devorados. Justo esta idea a la hora de conocer el drag traté de pasarlo de papel a la realidad. Mi papel es una criatura que juega entre los géneros a veces puede ser chica completamente, a veces mujer y criatura o a veces un vampiro o un monstruo, pero siempre con elemento sobrenatural”, dijo Khaar.

El arte del Drag nació desde el siglo XIX, comenzó en Reino Unido en los espectáculos de Burlesque victoriano y poco a poco empezó a tomar fuerza y expansión en los bares nocturnos con espectáculo de la comunidad LGBT, y tal ha sido su crecimiento que ahora el arte Drag lo podemos encontrar también fuera del espectáculo nocturno como en libros infantiles, en galerías y ya hasta en series televisivas de entretenimiento en dónde se refleja toda la habilidad artística con la que debe contar quién quiera practicarlo. Implica actuación, maquillaje, creatividad, persistencia y perspectiva de género.

“El drag es para todes no tiene género ni reglas lo importante es disfrutarlo y triunfar la noche y es muy gratificante ver que el drag está saliendo más allá del nicho del bar. Aunque se ha desarrollado principalmente en bares y antros, ahora lo podemos encontrar en galerías, en cuentos y no es un arte para la vida nocturna, solo hay que divertirnos y respetarnos entre todes”, concluyó Khaar Solórzano.

La comunidad LGBTTTIQA+, cada vez toma mayor presencia y más marcas de ropa, tenis, comida, limpieza incluso bebidas se suman al festejo por el orgullo. Es bien importante conocer quienes se suben por marketing y a quién de verdad si le interesa que todas, todos y todes seamos parte de su mercado o de sus consumidores, el objetivo siempre será el respeto por y para todos.