Tony Sandoval es de los pocos dibujantes mexicanos que triunfan en Europa. El artista ha sido nominado dos veces a los Premios Eisner, “El Oscar de los cómics” por su trabajo en Doomboy y A Glance Backward.

“¿Soy un autor de culto? No lo sé, quizá el tiempo lo dirá. Pero sí me gusta escribir y dibujar comics oscuros, raros… pero humanos”, aseguró el artista en entrevista telefónica desde Francia.

Sobre los premios opinó: “No gané pero sin duda ha sido satisfactorio estar nominado y que reconozcan tu trabajo”.

Tony Sandoval es como un niño travieso, con su look oscuro y misterioso que se refleja en su obra con influencias de Edgar Allan Poe o H. P. Lovecraft y de luchadores como Tinieblas.

“Siempre me han atraído los cuentos de miedo. Gran parte de esto viene por las historias que se cuentan en el pueblo o en los ranchos; después descubrí a Poe y posteriormente a Lovecraft. Pero siempre me ha gustado la pintura medieval de Brugel o El Bosco que veía en las enciclopedias y que hablaban del juicio final”.

En 2005 es contratado por Paquet Editions para realizar Vielle Amerique, que se publica en Suiza, Francia y Bélgica y más adelante le llega el éxito con El cadáver y el sofá (2007), seguido de títulos como: Epidemia de melancolía (2011) o La serpiente de agua (2014).

“Llegue a Estados Unidos de ilegal… eran otros tiempos y no había tanta información como hoy y se me hizo fácil. Desde entonces trabajé muy duro y fue un poco loco quedarme haciendo cómics; después me fui a Europa y lo mejor es que lo sigo disfrutando como cuando comencé”, explicó.

Tony Sandoval es autodidacta y todo comenzó en una biblioteca en San Miguel de Allende, donde encontró el libro La historia del Señor Sommer, escrito por Patrick Süskind e ilustrado por Jean-Jacques Sempé. Trabajo que lo impactó.

“Después de leerlo me di cuenta que no era infantil y que era impresionante. Eso me dio la idea de hacer El cadáver y el sofá con ese estilo, algo cutre pero con una historia cruda y en un principio fue difícil que me aceptaran con mi pero después lo conseguí”.

Tony Sandoval es un artista reconocido en Europa, ahora se encuentra trabajando la serie “Futura Nostalgia” que será una serie de seis volúmenes entre otros proyectos.

“Para CONQUE estamos preparando Watersnakes, uno de mis trabajos favoritos que será una saga de aventuras mágicas y oscuras; nuevos posters, cosas que he hecho en Francia y algunos de los libros que he publicado anteriormente y siempre es un placer regresar a México y convivir con los fans”.

Tony Sandoval llegará de Europa a CONQUE, El evento de Cómics y Entretenimiento de México. 4, 5 y 6 de mayo de 2018. Querétaro, Centro de Congresos.

