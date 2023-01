El Museo Franz Mayer trabaja en la recuperación económica y de sus públicos

Desde el pasado 1 de enero, el Museo Franz Mayer tiene nueva directora general en la figura de la restauradora y gestora cultural Giovana Jaspersen García, quien fuera secretaria de Cultura de Jalisco entre 2019 y 2021 y quien, en entrevista con este diario en ese contexto, señaló la necesidad de replantear la función social de las instituciones culturales, de mirar en perspectiva para qué sirve un museo hoy en día, porque, dijo entonces, “el museo no puede ser más una vitrina”.

El Economista se entrevista con Jaspersen García a un par de semanas de haber tomado el cargo y de encabezar las primeras reuniones de trabajo, la más reciente, con la Embajada de Países Bajos para hablar sobre el fortalecimiento de sus relaciones más allá de la emblemática exposición del World Press Photo, que este museo recibe cada año.

La directora cuenta que su relación profesional con el Franz Mayer tiene pasado. “El Franz Mayer fue uno de los primeros espacios en México que comenzó a hacer lavado de aire, que a nivel conservación era un gran hito. Nos trajeron en el primer semestre (de la carrera de Conservación), recuerdo perfecto entrar al espacio y sentir el cambio de temperatura, el guarecimiento, el sonido de la duela, el olor de las salas, y decir: yo quiero trabajar aquí”.

Fue así que en 2009 se integró al Taller de conservación y restauración del museo y colaboró en el manejo de piezas de exposiciones temporales.

Por lo anterior, destaca, tomar la dirección general del recinto es el cierre de un círculo virtuoso y la oportunidad de trabajar directamente en ese replanteamiento institucional necesario para la cultura.

¿Qué posibilidades tiene el Franz Mayer de crecimiento y recuperación de sus públicos?

La gran fortaleza del Franz Mayer, señala, “es que no existe incertidumbre. Es una institución sana y transparente que además tiene un modelo de gobernanza muy particular y donde no podemos perder de vista cuestiones como la sostenibilidad”.

Para su operación económica, el Museo Franz Mayer se nutre de tres fuentes de ingresos. Una es el Fideicomiso Cultural Franz Mayer—Banco de México, a través del cual, el recinto puede captar donaciones de recursos públicos o privados.

La segunda, aunque la más importante, explica, son los recursos autogenerados. “El que una persona decida tomar un café en el Franz Mayer, comprar un objeto en la tienda o incluso estacionarse en nuestro estacionamiento cuando viene al Centro Histórico, permite tener calidad en nuestro programa”.

Finalmente, indica, la tercera fuente de recursos es la que proviene de los patrocinios y alianzas institucionales. Y Jaspersen adelanta que pondrá especial dedicación en esta.

En el camino de recuperación

A prácticamente tres años de la irrupción de la pandemia, de acuerdo con datos de la Cuenta Satélite de la Cultura, del Inegi, se observa una severa reducción de asistencia del público a los museos del país. Esta ausencia ha puesto en dilema a muchos de los recintos públicos, privados o mixtos, toda vez que el público es la razón de ser de los espacios, no sólo económicamente sino por vocación.

El Museo Franz Mayer, reflexiona Jaspersen García, no fue la excepción, pero su equipo ha sabido comprender el contexto, replantear sus procesos en casos específicos y comenzar un trabajo de recuperación de su comunidad.

“Seguimos dependiendo de esta tercera parte presupuestal, proveniente de la taquilla y de los servicios, pero necesitamos seguir haciendo las relaciones de gestión para patrocinios. Estamos en un camino de recuperación económica posterior a la pandemia y creemos que el calendario que hemos diseñado para este año está muy enfocado en ello, a que regresemos al espacio, a que nuestra agenda de exposiciones haga que todas las personas tengan siempre algo que ver, que nuestras audiencias vuelvan con el orgullo de encontrar este sitio de guarecimiento, de diálogo y de muy alta calidad expositiva”.

Coincide en que el panorama que viven los recintos expositivos en el mundo, ante nuevas ofertas de contenidos culturales a distancia, los movimientos sociales, la revisión de los procesos históricos y el reclamo social por la inclusión de los grupos vulnerados obliga a replantear el rol frente a su comunidad próxima. Pero Jaspersen García elogia el equipo del recinto en este sentido:

“Siempre vemos un museo lleno de jóvenes, con propuestas expositivas relacionadas con los nuevos lenguajes”, concluye.

Más sobre Giovana Jaspersen:

Es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), con sede en Guadalajara, Jalisco, y licenciada en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara. En 2008 fue restauradora residente en el Centro INAH Oaxaca y en 2009 trabajó en el Taller de conservación y restauración del Museo Franz Mayer. Entre 2010 y 2011 tuvo una estancia en el Instituto Real de Patrimonio Artístico, en Bruselas, Bélgica. En 2012 se convirtió en coordinadora de la sección de Conservación-restauración del Centro INAH Yucatán, y posteriormente en directora del Museo Regional de Antropología en Yucatán ‘Palacio Cantón’, de 2013 a 2018. Fue secretaria de Cultura de Jalisco entre 2019 y 2021, cargo al que renunció, según expuso, por severas limitaciones al presupuesto.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx