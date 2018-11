La Asociación para Evitar la Ceguera en México (APEC) realizará una campaña de trasplantes de córnea que beneficiará a 100 pacientes de escasos recursos, la posibilidad de entrar a este programa está abierta y aquí te decimos cómo.

A finales de noviembre se van a registrar pacientes externos al mejor conocido como Hospital de la Ceguera, es para ellos a quienes está dirigida esta invitación, la primera semana de diciembre se realizará el padrón final y se preparará a los pacientes, pues la mayoría de estas intervenciones requieren anestesia general, por último, el equipo operará el 26, 27 y 28 de diciembre del 2018.

El hospital de la ceguera cuenta con una historia larga en el desarrollo de médicos oftalmólogos, especialistas en muchas áreas, pero el área de córnea es destacada porque a nivel nacional hace un buen volumen de trasplantes y se preparan a muchos cirujanos.

Este gran proyecto no podría realizarse sin la ayuda del Lions Eye Institute for Transplant and Research en Tampa Florida, explica el doctor Guillermo de Witt Carter, cirujano oftalmólogo y jefe de Servicio de Manejo de Tejidos Oftalmológicos de la APEC.

“Al ser éste (el Hospital Dr. Luis Sánchez Bulnes de la APEC) un hospital sólo de ojos, no hay defunciones y los tejidos se consiguen por otros medios. Nuestro sistema se basa en tejido extranjero, 80% viene del Banco del Lions Institute y 20% del Banco del Estado de México (...) Este instituto en Estados Unidos tendrá una baja de cirujanos en el mes de diciembre, por lo que se encuentra en la posibilidad de amablemente donarnos 100 corneas”.

El especialista en córnea, cirugía refractiva y microcirugía agregó que están invitando a pacientes que se encuentren en lista de espera en otros sitios, incluso en otros estados y que sean de escasos recursos, para entrar a este grupo de seleccionados. “Éste es el filtro ideal para nosotros, porque esto también significa que ya hay un avance en la parte médica, pues no se pueden ver pacientes con otras enfermedades, se trata sólo de tres días para operar a 100 pacientes y esto implica una gran logística”. Aun así, dijo que si existe un paciente que sepa que tiene estas condiciones, puede hablar al hospital al servicio de córnea para pedir una cita y ser valorado.

Un paciente en México normalmente paga de 1,000 a 1,500 dólares por tejido, más el costo de la cirugía, aunque en instituciones como la APEC sólo se paga una cuota de recuperación, esto es un gasto que normalmente muchos pacientes no lo tienen.

Hoy se abre esta posibilidad que será un trabajo de equipo que involucrará médicos de alta especialidad, residentes, e incluso estudiantes en formación, pues se requieren muchas manos.

Un paciente que requiere un trasplante de córnea normalmente se monitorea por años, pues hay varias enfermedades que culminan en este procedimiento, entre ellas el queratocono, trauma laboral, o complicaciones en cirugías de cataratas; aun cuando se logra el trasplante, son vigilados de por vida, por temas de rechazo, enfermedades agregadas o complicaciones; sin embargo, la cirugía es el parteaguas de una mejor calidad de vida para estos pacientes, pues en muchos casos es la última oportunidad de salir de la ceguera.

Para más informes sobre esta campaña se puede llamar al servicio de córnea de la APEC con la licenciada Nayeli Cabrera al teléfono 10841400 ext. 247.

[email protected]