Del Toro se lleva el Globo de Oro por “Pinocho”

La cinta animada en stop motion “Pinocho”, dirigida por el realizador mexicano Guillermo del Toro y producida por Netflix, se levantó la noche de este martes con el Globo de Oro a Mejor Película Animada durante la edición 80 de los premios entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, realizada en el Beverly Hilton, de Los Ángeles, California.

La cinta de Del Toro se impuso en la categoría a los trabajos "Marcel the Shell With Shoes On", “Gato con botas: El último deseo” y “Red”. Con este triunfo, se llevó uno de los tres galardones a los que fue nominado.

El trabajo del director tapatío se quedó sin los premios a Mejor Banda Sonora, por el trabajo del legendario Alexandre Desplat, y a Mejor Canción Original, que le fueron concedidos a las cintas “Babylon” y “RRR”, respectivamente.

“Este ha sido un gran año para la animación, porque la animación es cine, la animación es un medio, no un género”, declaró Del Toro en su discurso de recepción. Añadió que la realización de “Pinocho” tomó más de 1,000 días de trabajo y agradeció a los equipos de animación que se involucraron en el proyecto, dentro de los que se encuentra un selecto grupo de animadores mexicanos.

Explicó que la cinta de “Pinocho” cuenta “una historia de vida, pérdida y pertenencia. Si no la han visto, véanla. No es para niños, pero los niños la pueden ver con ustedes si les pueden explicar”, concluyó.

Entre los mexicanos nominados también se encontraban los actores Diego Luna, nominado a Mejor Actor en una Serie de Drama, por “Andor”, y Diego Calva, como Mejor Actor de Comedia o Musical, por “Babylon”. Pero ambos se quedaron sin galardón.

Ganadores destacados

La cinta triunfadora como Mejor Película, Drama, fue el reciente trabajo del legendario Steven Spielberg, “The Fabelmans”, mientras que el trabajo vencedor como Musical o Comedia fue “The Banshees of Inisherin”, del realizador Martin McDonagh.

Spielberg también resultó vencedor como Mejor Director, por encima de James Cameron, por "Avatar: The Way of Water"; Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por "Everything Everywhere All at Once"; Baz Luhrmann, por "Elvis", y Martin McDonagh, por "The Banshees of Inisherin".

Por su interpretación protagónica en “Elvis”, Austin Butler se llevó la noche como Mejor Actor en Drama, y Cate Blanchett, triunfó en la categoría femenina por “TAR”. En la categoría actoral de Musical o Comedia, Michelle Yeoh, se levantó entre las actrices nominadas por “Everything Everywhere All at Once” y Colin Farrell recibió el Globo de Oro por “The Banshees of Inisherin”.

Por su parte, la cinta argentina “Argentina, 1985”, dirigida por Santiago Mitre, se levantó con el galardón a Mejor Película en Lengua Extranjera. Se impuso a los filmes “Sin novedad en el frente” (Alemania), “Close” (Bélgica, Francia, Países Bajos), “Decision to leave” (Corea del Sur) y “RRR” (India).

En el ámbito televisivo, la serie “House of the Dragon” triunfó como la mejor en Drama, y la serie “Abbott Elementary” se impuso en la categoría de Musical o Comedia.

Tras un año sin gala

La edición 80 de los Globos de Oro, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, regresó a la actividad después de que la gala 2022 fuera cancelada a causa de un boicoteo por parte de varios integrantes de la comunidad cinematográfica y de la televisión en Estados Unidos, como una manera de protesta contra los ausentes criterios de diversidad de género e inclusión al interior de la organización.

De esta gala también destacó la ausencia del actor Brendan Fraser, quien fue uno de los favoritos para llevarse el galardón a Mejor Actor de Película Drama, puesto que en 2021 Fraser denunció que fue víctima de abuso sexual en 2003 por parte del entonces presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Berk, razón por la que se negó a asistir.

Principales ganadores de los Globos de Oro 2023:

CINE

Mejor Película, Musical o Comedia: The Banshees of Inisherin

Mejor Película, Drama: The Fabelmans, Steven Spielberg

Mejor Película en Lengua Extranjera: Argentina, 1985 (Argentina)

Mejor Guión: The Banshees of Inisherin, Martin McDonagh

Mejor Película animada: Pinocho, Guillermo del Toro

Mejor Actor de Drama: Austin Butler, Elvis

Mejor Actriz de Drama: Cate Blanchett, TAR

Mejor Actor, Comedia o Musical: Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Mejor Actriz, Comedia o Musical: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Mejor Actor de Reparto: Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Mejor Actriz de Reparto: Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Mejor Director: Steven Spielberg, The Fabelmans

Mejor Banda Sonora: Justin Hurwitz, Babylon

Mejor Canción original: Naatu Naatu, RRR

TELEVISIÓN