Óscar Bazaldúa trabajó en todas las editoriales en México y dibujó a las mujeres más sexys de las historietas nacionales... pero un día la industria se vino abajo y cambió su vida.

“Ganaba muy bien, estaba muy cómodo y no necesitaba más pero cuando cierran las editoriales me quedo sin trabajo y claro que me da miedo… pero gracias a eso, después, me llegó la oportunidad en Marvel, uno de los sueños de toda mi vida”, explicó Óscar Bazaldúa que será una de las figuras en CONQUE.

Vid, Mina, Ejea, Toukan y Mango aplaudieron su trabajo donde desarrolló una manera especial de dibujar a las mujeres que lo convirtieron en toda una celebridad entre los lectores.

— ¿Por qué crees que se terminaron las historietas en México?

— “Fueron varios factores, uno fue el papel que encareció la revista, pasó de tres a 10 pesos y el mercado se saturó; salieron un chorro de copias de Las Chambeadoras tratando de que más mujeres enseñaran más, con albures y acabaron en una cosa de muy mal gusto. A la gente ya le daba hasta pena comprar las historietas pero yo siempre quise que mis portadas las vieran como algo divertido y no vulgar”.

— ¿Te da nostalgia la desaparición de la historieta popular?

— “Sí, porque es algo que construyeron varios de mis maestros como Sixto Valencia y Juan Alba, grandes artistas, pero conforme pasa el tiempo se va perdiendo el conocimiento sobre ellos, los jóvenes no saben quiénes son y la realidad es que su trabajo vale oro y no debería de ser así”.

Óscar Bazaldúa es un dibujante legendario, alumno de Sixto Valencia en Memin Pinguín y creador de Las Chambeadoras, popular cómic erótico que marcó una época con las sensuales “Chicas Bazaldúa”.

Pero también ha dibujado para Humanoides Associés como ilustrador de las novelas gráficas Redhand: Twilight of The Gods y Horlemonde.

Su experiencia y su particular forma de dibujar le abrieron la puerta de Marvel y de Spider Man, donde dibujó a la sexy “Gata Negra”.

Óscar Bazaldúa aseguró desde Cuautla, donde vive, que siempre ha sido un estudioso de la anatomía humana.

“Eso le gustó mucho a Marvel, porque el estilo que ahora se maneja en las editoriales americanas son primordialmente realistas; ya no son tan estilizadas como se manejaban en el tiempo de Todd McFarlane y eso me ayudó mucho”.

En Marvel trabajó en títulos como Gwenpool Holiday Special: Merry Mix-up y Star Wars: Rogue One.

— ¿Y las Chicas Bazaldúa?

— “Muchos fans me siguen pidiendo a las chicas, por ejemplo cuando dibuje a Black Cat me reclamaron por no hacerla voluptuosa (risas) pero creo que no era el lugar para hacerlo en el cómic norteamericano.

— ¿Qué vas a presentar en CONQUE?

El año pasado no pude ir a Querétaro pero ahora sí y estoy muy emocionado. Llevo algunas impresiones de Spider Man porque ahora trabajo todo en digital pero también llevaré algunas portadas en lápiz, litografías y por supuesto que me acompaña alguna Chica Bazaldúa. De hecho, ya me pidieron una Wonder Woman con sombrero de charro, siempre hay fans que las recuerdan con cariño”.

CONQUE, El evento de Cómics y Entretenimiento de México se realizará 4, 5 y 6 de mayo de 2018. Querétaro Centro de Congresos. Mayores informes en conque.mx y superboletos.com.

vicente.gutierrez@eleconomista.com.mx