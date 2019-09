El músico estadounidense Daniel Johnston murió este miércoles a la edad de 58 años de edad.

Johnston murió por causas naturales "esta mañana en su hogar en las afueras de Houston, Texas", confirmaron sus representantes a través de su página en Facebook.

"Daniel fue un cantante, compositor, artista y amigo de todos. Aunque luchó contra la enfermedad mental durante gran parte de su vida adulta, Daniel logró sobreponer su enfermedad a través de su prolífica producción de arte y canciones", agregó la publicación.

"Me entristece la noticia del fallecimiento de Daniel. Ha sido el mayor honor y privilegio de mi vida profesional trabajar con Daniel Johnston", escribió Tom Gimbel, su representante por más de 25 años.

En su carrera musical editó más de 30 álbumes de estudio, donde sobresalen"Yip/Jump Music", "Hi, how are you", "Fun" y "1990", que contenía "True Love will find you in the end", uno de sus temas más conocidos y reinterpretados.

Johnston influenció a artistas de la talla de Kurt Cobain, Tom Waits, Spiritualized, Mercury Rev, entre muchos otros.

"Para mi, la música de Daniel Johnston era o muy densa o muy ligera. No había mucho en medio. Sus canciones me hacían reír o llorar. Él era brillante", escribió Bob Nastanovich, de Pavement.

To me, Daniel Johnston's music was either very heavy or very light. There wasn't a whole lot of in between. His songs either made me laugh or they made me cry. He was brilliant.https://t.co/3alo4w9eBw — Bob Nastanovich (@BNastanovich) September 11, 2019

Pictoline homenajeó a Johnston con una de sus ilustraciones más conocidas con la leyenda. "True love will find you in the end. Bye, Daniel Johnston".