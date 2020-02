Entrevistada en el marco del seminario “Los creadores, artistas y trabajadores del arte y la cultura como sujetos de derechos”, que se llevó a cabo este miércoles 26 de febrero en la Fonoteca Nacional, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, confirmó que ya se trabaja en programas fundamentales, como el de Seguridad Social para creadores.

Explicó que formalmente en ninguna de las normativas en el país está dicho qué es un creador, un artista y un trabajador de la cultura, lo cual “parece un asunto menor, pero no lo es, porque no podemos pensar incluso en el programa más importante por el que clamamos, que es el de seguridad social, si no decimos quién es el sujeto que se va a beneficiar. Por eso quisimos comenzar por una discusión antes de armar una agenda legislativa, porque con una definición consensuada, en la que no se nos escape ningún hilo, podamos llegar con el Legislativo y decir que se va a trabajar sobre una definición”.

Núñez Bespalova dijo que se ha trabajado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con el área jurídica de presidencia, así como se han efectuado comparativas de cómo en otros países se han implementado políticas como la que se pretende, para emitir una propuesta de ley que en estos momentos ya se está estudiando.

“Es un tema que ya tenemos como instrucción, es una preocupación. Lo que sí puedo asegurar es que vamos a dar hasta la última batalla por eso. El asunto de la seguridad social es uno de los derechos que vamos a concretar sí o sí. Solamente pedimos oportunidad de presentar algo que tenga manera se asirse”.

Industrias creativas también van

Núñez Bepalova confirmó, además, que otra de las líneas de trabajo que comenzarán a desarrollarse en 2020 es la elaboración de un esquema de industria cultural.

“Se ha hablado mucho, es un tema muy manido, muchos países han intentado lo suyo, pero cada uno tiene realidades distintas y sobre esas realidades hay que conformar un escenario. Vamos a comenzar a hacer las propuestas. Para eso no se necesita mucho presupuesto. Son ideas que hay que sacar, programas que hay que proponer y, a partir de ello, ya se verá con qué presupuesto se tiene que contar. Si una de las líneas que salen son las de apoyar microempresas sí se requieren recursos, pero no podemos estar pidiendo un presupuesto que no sabemos cómo vamos a aplicar. Estamos ya en ello”, aseguró la funcionaria.

Sin embargo, explicó que si hay una condición que retrasa el proceso es que hay que llegar a acuerdos con todos los estados, en los cuales hay escenarios distintos de políticas en ese rubro.

“Esto también afectará a los tratados internacionales, a las propias políticas que van más allá de las culturales, como las económicas. En este gobierno existe la gran ventaja de que trabajamos transversalmente con la Secretaría de Economía y con Hacienda. Todos saben que es un programa que queremos echar a andar y la idea es reunir a los tomadores de decisiones más allá del ámbito cultural”.

Pidió que se tome a este encuentro como una reunión de trabajo y no una que pretenda terminar con formulaciones definitivas. “Si logramos salir con un acuerdo, hay que hacerlo más público, porque esta no es toda la comunidad. Al interior de la secretaría nos estamos poniendo este año para que (la seguridad social para creadores) ya esté como propuesta de ley”.

