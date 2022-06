Con apenas 32 años, pero un semblante que incluso sugiere una persona de mucha menos edad, el animador mexicano Cruz Antonio Contreras ya lleva consigo un premio Oscar. Por méritos propios, el nacido en Iguala, Guerrero, es uno de los talentos que nuestro país obsequia al mundo y cuya carrera apenas comienza a un camino que se augura de éxitos.

Cruz Antonio formó parte del equipo de animación en Sony Pictures Animation del largometraje de 2018 “Spider-Man: Into de Spider-verse”, cinta que sorprendió gratamente a propios y extraños y se llevó las mejores críticas especializadas. No es una coincidencia que el portal Rotten Tomatoes le diera un nada despreciable porcentaje de aprobación de 97%. Y el alma para el éxito de la cinta fue precisamente el impecable pero también innovador trabajo de animación que elevó esta cinta de nicho a un referente de lo que la tecnología puede lograr si se marida con el talento colectivo. Cruz Antonio fue parte de esa proeza consolidada con un Oscar a Mejor película de animación en 2019, imponiéndose a otra favorita, la bien recibida “Isla de perros”, de Wes Anderson.

Este fin de semana, el joven animador mexicano asistió a la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y se abrió tiempo en su agenda para conversar con este diario sobre el trabajo por el que nuestro país se enteró de un nuevo talento en el área técnica de la cinematografía, y algunas perspectivas de futuro.

Un culto al random

“Desde pequeño he sido fan de las películas, por eso me encanta hacer lo que hago ahora, hacer cine”, comparte Cruz Antonio. “Hay una opción en Netflix que te permite reproducir contenidos al azar. Suelo picarle a esa opción para que el algoritmo me recomiende algo que quizás me pueda gustar. Soy random porque así es mi familia. Cuando era más pequeño íbamos al cine sin saber qué íbamos a ver, veíamos lo primero que había. A veces nos encontrábamos con buenas películas y a veces eran muy malas, pero creo que con el cine nunca hay pierde”, introduce.

Cruz Antonio estudió la especialidad de Estudio, Animación y Arte Digital en el Tecnológico de Monterrey y más tarde viajó a Argentina para enriquecer su preparación con la especialidad en Simulaciones Dinámicas. De sonrisa generosa, el animador cuenta sobre sus decisiones profesionales y de vida como si se tratara de cambiar de indumentaria.

Antes de buscar suerte en la meca del cine occidental, el especialista guerrerense recuerda que trabajaba en la producción de comerciales en la Ciudad de México y después se mudó a Cuernavaca en un proyecto de gobierno. “Me iba muy bien, pero no hacía nada, a tal grado de que podía irme al cine hasta en la mañana de los lunes. Y sé que no hacer nada sería el trabajo ideal para muchos, pero después de un tiempo resolví que no podía seguir así, que no era feliz, no había estudiado para eso. Yo quería hacer películas, así que hice una recopilación de trabajos y empecé a mandarla a estudios de todo el mundo, hasta que uno de ellos me contactó y me llevaron a trabajar a Canadá. Estuve con ellos un año y después tuve la posibilidad de cambiarme a Sony, donde ya llevo cinco años”.

Su participación en la cinta galardonada no es una casualidad. Actualmente, en su carpeta de trabajo se incluyen títulos como la cinta live action de “La Liga de la Justicia”, el largometraje animado “Más allá de la Luna”, que también estuvo nominado a Mejor Película de Animación el año pasado y, por supuesto, la segunda entrega del fantástico del héroe arácnido, “Spider-Man: Across the Spider-verse”.

“Si la primera película de ‘Spider-Man’ les gustó, la segunda es aún mejor”, promete. “En cuanto a los retos de animación, el nivel subió el triple. La tecnología y los recursos avanzan muchísimo. Recientemente estaba viendo el trabajo que hicimos en la primera y ahora se ve mil veces mejor. El cambio ha sido muy drástico y apenas han pasado tres años. La tecnología te va permitiendo crear cosas con mucha más calidad. En mi área podemos crear ropa con mayor densidad de polígonos, entonces vas a poder ver microarrugas o pelitos en la ropa”.

¿Veremos alguna película dirigida por ti?

“Me encantaría, creo que ese es el plan todavía a futuro. Quiero desarrollarme más, pero siento que no falta mucho para tener una película a mi cargo dentro de Sony. Por lo menos en mi área quiero ver hasta dónde puedo llegar antes de empezar a aventarme algo por mi cuenta. Siempre he querido contar un tema mexicano. Siento que México tiene tantas historias que no hemos podido explotar. Cuando la gente piensa en México, de inmediato piensa en Día de Muertos, pero hay muchísimas cosas más. Me gustaría realizar una historia mexicana que todavía no se haya contado”, concluye.

Otros proyectos en los que ha estado involucrado:

“La torre oscura” (2017)

Su primer trabajo a gran escala dentro de Sony

“La liga de la Justicia” (2017)

Participó en los detalles animados de la cinta live action

“Angry birds 2” (2019)

El actor mexicano Eugenio Derbez forma parte del elenco de la cinta

“Más allá de la luna (2020)

También nominada al Oscar a Mejor película animada en 2021

“Vivo” (2021)

Se trata de la primera película musical de Sony Pictures Animation.

“Hotel Transilvania 4” (2022)

Se estrenó mundialmente en enero a través de Amazon Prime Video.

“Monstruo del mar”

A estrenarse el próximo 8 de julio a través de Netflix.

“Spider-Man: Across the Spider-verse”

Actualmente produciéndose.

“Spider-Man es mi superhéroe favorito, entonces, haber trabajado en la cinta fue un sueño hecho realidad, además porque es el primer superhéroe birracial que se presenta en pantalla. Escuchar que le habla en español a su mamá es fantástico, te permite sentirte representado”,

Cruz Antonio Contreras, animador mexicano.