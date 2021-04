Las consultas médicas virtuales vivieron una explosión con la pandemia de coronavirus. Un ejemplo de esto es DoctorAnyTime, una empresa de salud digital de origen griego, que llegó a México en el segundo semestre de 2019 y que, en 2020, experimentó un crecimiento súbito tanto en el número de doctores que se acercaron a la plataforma como en el número de pacientes que comenzaron a buscar consultas con estos médicos a través de internet.

Nacida en 2012, DoctorAnyTime es una plataforma digital integrada por un software y un marketplace médicos. Estos dos servicios se conjugan para ofrecer un catálogo con información de 600 médicos en México (ciudad, especialidad, precio de sus servicios e historia curricular) y un software de administración que además de que permite hacer consultas virtuales con pacientes, ayuda a la administración de la práctica de cada médico.

“Como los pacientes vieron que hay esta opción y que los médicos pueden comunicarse con ellos para seguir los tratamientos, lo ven como una opción más viable y más cómoda de mantenerse en contacto con sus doctores sin tener que trasladarse”, dijo Emilia Salazar, country manager de DoctorAnyTime en México.

De acuerdo con el primer Estudio sobre los Hábitos de los Médicos en Internet en México, realizado por la Asociación de Internet.mx con una muestra de 697 médicos a nivel nacional que fueron encuestados entre diciembre de 2020 y enero del 2021, mientras que 84% de los encuestados dijo utilizar una conexión a internet tanto en su trabajo como en su casa, sólo 44% dijo que realizaba consultas médicas a través de internet.

Los médicos que dijeron que sí realizaban consultas médicas virtuales matizaron que lo hacen cuando tienen que ajustar un tratamiento; cambiar la prescripción de un medicamento; dar una segunda opinión a un paciente o referirlo con un especialista. En esto coincide Emilia, quien mencionó que los médicos no usan esta tecnología para examinar a sus pacientes, sino para realizar algunas modificaciones a los tratamientos; revisar análisis médicos o hacer el seguimiento de un paciente.

En el caso de los médicos que dijeron que no realizaban consultas virtuales, estos dijeron que no lo hacían principalmente porque requerían ver a sus pacientes; porque ya lo había intentado pero tuvo problemas con el pago de sus honorarios; porque le preocupa la confidencialidad de la información de sus pacientes o porque no tiene la infraestructura necesaria.

No obstante, en la actualidad, la mayoría de las soluciones de consulta virtual, como es el caso de DoctorAnyTime, cuentan con herramientas de encriptación de video y de archivos, lo que resguarda la información del paciente; además de que ofrecen varias pasarelas de pago, lo que abre las posibilidades para que el paciente pueda pagar de forma sencilla y el médico sepa que recibió su retribución.

Mercados saturados y oportunidades

DoctorAnyTime llegó a México en 2019 ─en particular a la CDMX, Monterrey y Guadalajara─, luego de que la compañía detectara que los mercados en los que había estado operando (Grecia, Chipre y Bélgica) estaban saturados. Su fundadora, Eleftheria Zourou, volteó a ver hacia Latinoamérica y decidió que México, con sus más de 200,000 médicos, sería el país en donde la compañía iniciaría su proceso de expansión en el continente.

Así, DoctorAnyTime llega a competir con otras aplicaciones que también ofrecen los servicios de marketplace de salud y de consultas virtuales, como pueden ser la mexicana Curatech o Doctoralia, que pertenece al grupo internacional DocPlanner. Desde México, DoctorAnyTime coordinará su expansión a otros países de América Latina, como Colombia, Ecuador y Brasil.

Entre abril y junio de 2020, los meses más intensos del confinamiento por la pandemia, la plataforma creció su base de médicos de 600 a 1,800 y, la compañía busca que haya 8,000 médicos registrados en su plataforma médicos ya se han registrado en la plataforma.

Para Emilia, las consultas virtuales llegaron para quedarse, esto porque 87% de los pacientes que tuvieron una de estas consultas durante el 2020 dijo que le gustaría volver a asistir a una consulta de este tipo. Actualmente, la plataforma registra 4,000 consultas virtuales al mes, que se realizan bajo un modelo de membresías, el cual incluye un nivel básico (Lite) y otro más avanzado (Premium). El costo de la membresía anual está entre los 10,000 y 20,000 pesos y también cuenta con paquetes especiales para clínicas y para empresas particulares.

Una consulta médica virtual a través de DoctorAnyTime tiene un costo promedio que entre 20 y 50% más bajo que el caso de una consulta presencial

